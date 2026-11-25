Un camión de carga calcinado en una carretera entre Guamúchil y Guasave en Sinaloa, México, el sábado 21 de noviembre de 2026, tras una noche de violencia provocada por la captura en Guasave del líder criminal Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como “El Chapo Isidro”, por parte de las autoridades mexicanas. (AP Foto/Martin Urista) Foto tomada con un teléfono inteligente. AP

Pocos subestiman la importancia de los operativos realizados por el gobierno de Claudia Sheinbaum bajo la presión de Donald Trump —que designó a ocho cárteles mexicanos como terroristas— con el apoyo de la inteligencia estadounidense . Sin embargo, la violencia continúa.

Estas son algunas claves para entender cómo se ha reconfigurado el pulso entre los dos grupos dentro de México durante la administración de Sheinbaum, aunque ambos conservan su poder internacional, coinciden expertos.

Dos meses antes de la llegada de Sheinbaum al poder en octubre de 2024, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue detenido en Estados Unidos después de un secuestro de película organizado por “Los Chapitos”, los hijos de su exsocio, Joaquín “El Chapo” Guzmán. El narcotraficante mexicano más escurridizo quedó encarcelado. El cártel, sumido en una guerra interna que hoy sigue desangrando Sinaloa.

Año y medio después, el ejército mexicano mataba al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” , en un impresionante operativo que provocó la violenta reacción del grupo criminal en 20 estados mexicanos y más de 70 muertos.

Estados Unidos celebró ambas acciones y tiene a Zambada cumpliendo cadena perpetua y a dos de “Los Chapitos” colaborando con la justicia . México acusó a Washington de injerencia en el caso Zambada.

Sinaloa: guerra interna, acusaciones políticas y el papel de “El Chapo Isidro”

El arresto de Zambada provocó una ruptura en el Cártel de Sinaloa —-una confederación de grupos criminales — y se inició una cruenta batalla entre los seguidores de “El Mayo” y “Los Chapitos” que multiplicó la violencia en el estado y puso en jaque a Sheinbaum.

El gobierno reforzó su presencia militar en varias ocasiones —ahora el 23% de sus efectivos están en ese estado— y realizó cientos de arrestos de ambos bandos. Pero la violencia continuó porque los criminales contrarrestaban las detenciones con nuevos reclutamientos de gente cada vez más joven, según Miguel Calderón, del Consejo Estatal de Seguridad Pública, un organismo ciudadano sinaloense.

La presión de Washington creció al acusar a funcionarios de Sinaloa, del partido oficialista, de vínculos con el narcotráfico y pedir a México su detención. Sheinbaum se negó.

Fausto Isidro Meza Flores, el “Chapo Isidro”, detenido el fin de semana, tuvo un papel relevante en todo este escenario. Lideraba un grupo propio muy activo en el tráfico de drogas que mantenía un fuerte control sobre el norte de Sinaloa, pero tenía presencia también en el sur mexicano. El grupo primero se alió con “Los Chapitos” y luego con los seguidores de Zambada, según las autoridades.

Meza Flores era conocido por su poder de corrupción sobre las autoridades locales, con lo que su arresto podría dar pistas de los vínculos de políticos con el cártel, dijo el periodista sinaloense Ismael Bojórquez. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, no lo descartó. Afirmó que había que esperar a la investigación.

Mientras tanto, los dos sinaloenses por los que Estados Unidos ofrece las mayores recompensas, 10 millones de dólares por cabeza, son "Los Chapitos” Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, la nueva generación de narcotraficantes que experimentó para fabricar el fentanilo más potente del mundo.

CJN

G: relevo pacífico de “El Mencho”

El CJNG, de jerarquía piramidal, vivió un relevo sin lucha interna que le permitió beneficiarse de la debilidad de su enemigo y seguir con sus negocios pese a la presión de las autoridades, aseguró el analista David Saucedo.

Por un momento se temió que dos posibles sucesores entraran en conflicto, pero dos meses después de matar a “El Mencho”, México detuvo a uno de ellos, Audias Flores Silva, “El Jardinero”, con lo que el otro, Juan Carlos González Valencia, hijastro mexicano-estadounidense de “El Mencho”, quedó como líder. Es la persona del CJNG por la que Estados Unidos ofrece mayor recompensa: 25 millones de dólares.

México continuó con arrestos de líderes regionales, como una célula que generaba mucha violencia en Michoacán, lo que, según Saucedo, indirectamente fortaleció a González Valencia.

Los más buscados ahora por ambos países son Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de “El Mencho”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, vinculado a un rancho que mostró el horror del cártel, y Ricardo Ruiz Velasco, considerado parte de las fuerzas especiales y encargado de la propaganda.

Resultados dispares en la estrategia contra los cárteles

La estrategia de Sheinbaum supuso un cambio frente a la postura de “abrazos, no balazos” de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pero Vanda Felbab-Brown, investigadora de la Brookings Institution, consideró que todavía es pronto para saber si será efectiva.

A México le ha funcionado para aplacar las amenazas de Trump de intervenciones militares y Washington ha podido apuntarse logros y recibir a casi un centenar de criminales para procesarlos.

Pero no se ha controlado la violencia, agregó la académica, porque bajaron los homicidios pero no las desapariciones ni la extorsión y las autoridades no lograron recuperar territorio tomado por los cárteles, romper su control sobre negocios o políticos, ni cortar el flujo de drogas hacia el norte.

No obstante, celebró que Estados Unidos, con la colaboración de México, empiece a atacar las capas intermedias operativas de los criminales, sobre todo en la zona fronteriza. La captura de Meza Flores va en esa línea, dijo. “Es una estrategia mucho más eficaz y mucho más integral que limitarse a perseguir a los capos”, sostuvo.

FUENTE: AP