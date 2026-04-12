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Los Cachorros remontan cinco carreras y vencen 7-6 a los Piratas con hit de Kelly

CHICAGO (AP) — Michael Busch puso fin a una mala racha de 0 de 30 con un sencillo de dos carreras que empató el juego en la octava entrada y Carson Kelly conectó un sencillo de la victoria en la novena, mientras los Cachorros de Chicago remontaron un déficit de cinco carreras para vencer 7-6 a los Piratas de Pittsburgh el domingo.

Carson Kelly, derecha, de los Cachorros de Chicago, batea un sencillo productor de la carrera del triunfo en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh el domingo 12 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Carson Kelly, derecha, de los Cachorros de Chicago, batea un sencillo productor de la carrera del triunfo en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh el domingo 12 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Brandon Lowe conectó un grand slam y un jonrón solitario ante Jameson Taillon, y el dominicano Oneil Cruz pegó un jonrón abriendo el juego por Pittsburgh, que se adelantó 5-0 antes de los jonrones solitarios en la tercera entrada de Dansby Swanson y el venezolano Moisés Ballesteros contra Bubba Chandler.

El jonrón de Lowe en la quinta entrada amplió la ventaja de Pittsburgh a 6-2, pero Chicago se acercó con un elevado de sacrificio de Alex Bregman en la parte baja. Swanson anotó desde tercera en la séptima con un elevado inofensivo dentro del cuadro de Bregman, mientras Lowe, el segunda base, se cayó al atrapar la pelota en el jardín derecho corto.

Busch, relegado del lineup titular, bateó como emergente por Matt Shaw con dos outs en la octava después de un par de bases por bolas otorgadas por Justin Lawrence y conectó un sencillo bombeado hacia la banda contraria, al jardín izquierdo corto, que empató la pizarra 6-6.

El emergente Michael Conforto conectó un doble ante el mexicano José Urquidy (0-1) para abrir la novena y, con las bases llenas y un out, Kelly pegó un batazo de 381 pies que cayó en la pista de advertencia del jardín entre derecho y central.

El venezolano Daniel Palencia (1-0) sorteó una base por bolas en la novena.

Chicago se había ido de 7-0 con corredores en posición de anotar antes del sencillo de Busch, después de batear de 23-1 en las dos derrotas anteriores ante Pittsburgh.

Taillon ponchó a 10, permitiendo seis carreras, seis hits y dos bases por bolas en seis entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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