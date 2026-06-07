Los armenios votan bajo una presión rusa que intenta evitar un giro hacia Occidente

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, posa para una selfi con una partidaria mientras camina por la avenida Norte de Ereván, Armenia, el lunes 1 de junio de 2026, durante celebraciones públicas por el Día del Niño. (AP Foto/Anthony Pizzoferrato) AP

El primer ministro, Nikol Pashinyan, y su partido gobernante, Contrato Civil, buscan un mandato sólido para trazar un nuevo rumbo geopolítico. La oposición a la que se enfrentan incluye a algunos partidos abiertamente prorrusos.

Funcionarios rusos han golpeado las exportaciones armenias con una andanada de restricciones en las últimas semanas, mientras altos cargos, incluido el presidente Vladímir Putin, hacían amenazas apenas veladas al comparar el camino de Armenia con el que ya recorrió Ucrania.

Investigadores armenios indicaron que emitieron seis órdenes de arresto contra miembros del partido opositor Armenia Fuerte el día anterior a la votación, acusándolos de comprar votos. La Comisión Electoral Central del país confirmó el sábado que el partido podía presentarse después de que un integrante de otro partido opositor, República, apelara para inhabilitar a Armenia Fuerte por acusaciones de corrupción.

El parlamento armenio, la Asamblea Nacional, debe estar compuesto por al menos 101 miembros, elegidos para mandatos de cinco años. Los partidos deben obtener al menos el 4% de los votos para conseguir un escaño, mientras que los bloques integrados por tres o más partidos deben alcanzar el 8%.

Dos bloques políticos y 17 partidos participan en las elecciones del domingo. La mayoría de los encuestadores y expertos han pronosticado que Pashinyan, quien llegó al poder en 2018 tras amplias protestas callejeras, saldrá vencedor.

“Creo que los armenios esperan, ante todo, una Armenia pacífica, independiente y próspera de estas elecciones, como la que tenemos hoy”, señaló Hripsime Grigoryan, diputado de Contrato Civil en el parlamento saliente.

Pashinyan ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de una política exterior equilibrada que garantice que Armenia mantenga buenas relaciones con Estados Unidos, Europa y Rusia, así como con potencias regionales como Turquía e Irán.

Pese a ello, Pashinyan ha despertado mucho más entusiasmo en Occidente que en Moscú. Ha recibido el respaldo de varios líderes europeos, así como del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump escribió en redes sociales que el “primer ministro Nikol Pashinyan, de Armenia, un gran amigo y líder, está haciendo que su país sea fuerte, rico y muy seguro”, e instó a los armenios a “Hacer (a Armenia) grande otra vez”.

Esto ha disgustado al Kremlin. Putin declaró, al hablar con periodistas después del desfile del Día de la Victoria de Rusia el 9 de mayo, que si el pueblo armenio veía beneficios en unirse a la Unión Europea, entonces “ciertamente no tendremos nada que decir en contra”.

Sin embargo, también recordó a los reporteros: “Ahora mismo estamos viviendo todo lo que está ocurriendo con respecto a Ucrania. ¿Y cómo empezó? Empezó con la adhesión de Ucrania o su intento de adherirse a la UE”.

La oposición quiere lazos más estrechos con Rusia

A diferencia del partido Contrato Civil, la mayor parte de la oposición armenia apoya construir relaciones más fuertes con Moscú.

El partido Armenia Fuerte busca desarrollar vínculos comerciales con Rusia y ha acusado a Pashinyan de intentar iniciar una guerra con Moscú. El líder del partido, Samvel Karapetyan, está siendo juzgado por presuntamente abogar por el derrocamiento del gobierno, algo que el multimillonario armenio-ruso ha rechazado, y afirma que el caso tiene motivaciones políticas. Ha coordinado la campaña del partido mientras estaba bajo arresto domiciliario, con la ayuda de su sobrino Narek Karapetyan.

Otros posibles contendientes incluyen al expresidente Robert Kocharyan, quien lidera el bloque Hayastan y ha acusado a Pashinyan de “socavar gravemente” las relaciones con Rusia, y el Partido Armenia Próspera, encabezado por el empresario prorruso Gagik Tsarukyan.

Estos partidos también han criticado con dureza a Pashinyan por intentar normalizar las relaciones con el vecino Azerbaiyán. El líder armenio y el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev rubricaron un documento para avanzar hacia un acuerdo de paz en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en agosto.

Ambos países estuvieron atrapados en un conflicto de décadas por el destino de Karabaj, una región separatista que durante décadas estuvo controlada por fuerzas de etnia armenia respaldadas por Armenia. Azerbaiyán tomó el control de toda la región de Karabaj durante una ofensiva rápida en 2023.

“Quiero que este gobierno cambie porque la situación de nuestro país está empeorando. No quiero vivir con mis enemigos en unidad”, dijo a AP Sahakyan Elina, simpatizante del Partido Armenia Próspera, en un mitin el jueves.

La UE critica la presión de Moscú

Funcionarios rusos han impuesto nuevas restricciones a los productos agrícolas armenios en la antesala de la votación parlamentaria, al prohibir la importación de flores armenias, ciertos tipos de coñac y vino, berenjenas, papas, frutas secas, pescado y otras mercancías.

Rusia afirma que las prohibiciones están relacionadas con infracciones de las normas de importación agrícola.

La Comisión Europea describió el jueves la medida como “nada menos que coerción económica”.

“Al ampliar las restricciones a las exportaciones de productos armenios, Moscú está convirtiendo las relaciones económicas en un arma para ejercer presión política. Conocemos muy bien este manual”, señaló la comisión en un comunicado.

Moscú también controla una parte significativa de la energía y la infraestructura de Armenia y le suministra gas barato, un punto que Putin se ha apresurado a subrayar en sus reuniones con Pashinyan.

Putin también ha recalcado que Armenia no puede unirse a la UE y permanecer dentro de la Unión Económica Euroasiática, un bloque aduanero liderado por Rusia.

“Estar en una unión aduanera con la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática es imposible. Es simplemente imposible por definición”, afirmó Putin.

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Katie Marie Davies en Manchester, Inglaterra, y Sam McNeil en Bruselas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP