Los Angelinos superan 7-6 a los Orioles con rola de Logan O'Hoppe en la 10ma

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Nolan Schanuel, izquierda, de los Angelinos de Los Ángeles, anota con un sencillo productor de Logan O'Hoppe con la que dejaron tendidos en el terreno. mientras Samuel Basallo, de los Orioles de Baltimore, no lo pudo sacar durante la 10ma entrada del juego de béisbol de Gramdes Ligas, el miércoles 24 de junio de 2024, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Fue la 12da victoria remontando para los Angelinos y el sexto triunfo dejando al rival en el terreno.

El bateador emergente Vaughn Grissom inició la reacción con un sencillo impulsor en la octava, y Wade Meckler empató el juego con un sencillo de dos carreras.

Pete Alonso volvió a poner arriba a los Orioles con un sencillo productor en la 10ma, pero el venezolano Oswald Peraza anotó con la suave rola de Schanuel para empatar después de que Keegan Akin manejara mal el tiro mientras cubría la primera base.

Con Schanuel avanzando a tercera por el error, Logan O'Hoppe intentó frenar el swing ante un cambio 1-2, pero hizo contacto. El venezolano Samuel Basallo intentó tocar a Schanuel, pero falló, y los Angelinos completaron su improbable remontada.

El toque fallido de Basallo arruinó un día por lo demás estelar, ya que el jugador de 21 años logró su primer juego con múltiples jonrones. Se unió al venezolano Francisco Álvarez, de los Mets, como los únicos receptores de 21 años o menos con un juego de múltiples jonrones en la historia de las Grandes Ligas.

El cubano Jorge Soler conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada que le dio a los Angelinos una ventaja temprana.

Chase Silseth (3-1) se acreditó la victoria como relevista, al permitir dos hits y una carrera en la 10ma. El abridor dominicano José Soriano permitió seis hits y cinco carreras, y ponchó a cuatro en tres entradas. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP