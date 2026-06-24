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Loperfido anota la carrera del triunfo tras mal tiro de viraje y Astros vencen 3-1 a Azulejos

TORONTO (AP) — Joey Loperfido anotó la carrera del desempate gracias a un mal tiro de Jeff Hoffman en un intento de sorprenderlo fuera de base en la octava entrada, y los Astros de Houston vencieron 3-1 a los Azulejos de Toronto la noche del miércoles para su sexta victoria en ocho juegos.

Loperfido conectó un triple que pegó en la barda del jardín central con un out y anotó cuando el tiro de Hoffman en el intento de sorprenderlo fuera de base se fue más allá del antesalista Kazuma Okamoto, quien estaba colocado muy lejos de la base.

Loperfido venció a su exequipo el martes con un jonrón del desempate en la 11ma entrada en la victoria de Houston 9-7.

Hoffman (5-5) perdió por primera vez desde el 30 de mayo en Baltimore.

El mexicano Isaac Paredes conectó un doble impulsor en la primera entrada y un sencillo dentro del cuadro del dominicano Jeremy Peña produjo una carrera de seguridad en la novena, mientras los Astros ganaron con apenas cuatro hits.

Steven Okert (1-0) lanzó una entrada para llevarse la victoria y Josh Hader cerró para su sexto salvamento en seis oportunidades.

Por Toronto, el mexicano Luis Urías pegó un sencillo con un out ante Bryan King en la octava y avanzó por un passed ball. La amenaza terminó cuando Urías fue sorprendido fuera de base en segunda, completando un doble play, después de que Cam Smith hizo una atrapada en salto contra la pared en el batazo profundo de George Springer.

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