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El cuerpo de José Caguana, de 26 años, fue recibido en el aeropuerto Mariscal Sucre y sus familiares anticiparon que lo llevarán a su pueblo de origen, Quisapincha, en el centro andino del país.

En el colapso de un edificio en Brooklyn, Nueva York, ocurrido hace una semana también falleció el ecuatoriano Gabriel Siguencia, de 22 años. Ambos laboraban en el lugar como obreros de la construcción.

La Cancillería ecuatoriana indicó en un comunicado que para la noche del miércoles se espera el arribo de los restos de Siguencia a la ciudad de Guayaquil. La repatriación fue financiada por el gobierno ecuatoriano.

Decenas de miles de ecuatorianos han migrado irregularmente a Estados Unidos en los últimos años buscando oportunidades de trabajo en medio de una recurrente crisis económica y de empleo y una creciente violencia.

Las autoridades de Nueva York informaron que el derrumbe del edificio de tres pisos, junto a una obra en excavación también dejó otras seis víctimas provenientes de México, Guatemala y Trinidad.

El hecho está bajo investigación. Funcionarios municipales advirtieron que en marzo se había emitido una orden de suspensión de los trabajos de construcción contiguos al edificio colapsado tras concluirse que estaba siendo demolido sin la protección adecuada.

FUENTE: AP