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Liverpool busca frenar desplome ante el revitalizado PSG en cuartos de final de la Champions

PARÍS (AP) — Fuera de la lucha por el título de la Liga Premier. Vapuleado en la Copa FA. Se acumulan las dudas sobre el futuro del técnico. Su delantero estrella a punto de marcharse. Un capitán descontento que afirma que su equipo se rindió.

Virgil van Dijk (centro) y el técnico Arne Slot (segundo a la izquierda) durante un entrenamiento de Liverpool en la víspera del partido contra Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (Peter Byrne/PA vía AP)
Virgil van Dijk (centro) y el técnico Arne Slot (segundo a la izquierda) durante un entrenamiento de Liverpool en la víspera del partido contra Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (Peter Byrne/PA vía AP) AP

Liverpool llega al partido de ida de su duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain el miércoles en medio del caos. Muy lejos de cuando ambos equipos se enfrentaron en los octavos de final el año pasado.

En aquel entonces, Liverpool arrasaba rumbo al título de la Premier, el nuevo entrenador Arne Slot era la sensación de la ciudad y Mo Salah estaba en su mejor nivel. En cambio, el PSG sufrió para superar la fase de grupos de la Liga de Campeones y los expertos cuestionaban los métodos del técnico Luis Enrique.

El PSG avanzó por la mínima en la tanda de penales contra Liverpool tras una intensa batalla a doble partido.

“Arne Slot ha hablado de lo increíble que fue el encuentro. No tuvieron ninguna oportunidad (en el partido de ida) aparte del gol que marcaron y (el arquero) Allison fue el jugador del partido”, señaló Vitinha, mediocampista del PSG, en una conferencia de prensa previa al partido.

Eliminar al seis veces campeón —y además en Anfield— le dio al PSG la convicción de que por fin podía ganar la Liga de Campeones. En contraste, la dolorosa derrota de Liverpool marcó el inicio del declive de Salah, mellando el aura del club inglés.

Luego, Liverpool comenzó mal la campaña actual: Salah se quedó sin pólvora y se peleó con Slot.

Mientras que el PSG se acerca a otro título francés, Liverpool marcha quinto en la Premier, a una considerable distancia de 21 puntos del líder Arsenal. Tras una contundente derrota 4-0 ante Manchester City en los cuartos de final de la Copa FA el sábado, el capitán Virgil van Dijk afirmó que su equipo “se rindió” y pidió disculpas a los aficionados.

Slot calificó la derrota como una lección de humildad.

Según reportes, el neerlandés se aferra a su puesto. Salah se marchará la próxima temporada y, si el PSG elimina a Liverpool, una campaña sin trofeos podría costarle el cargo a Slot.

Pero el PSG intenta aislarse de cualquier conversación sobre ser el favorito esta vez.

“Favorito según ustedes (los medios). De la misma manera que el año pasado dijeron que lo era Liverpool”, manifestó Vitinha, quien terminó tercero en la clasificación del Balón de Oro en 2025. “Aunque Liverpool no esté en su mejor forma, sigue siendo un gran equipo con grandes jugadores”.

Amenaza Ekitiké

El delantero Hugo Ekitiké vuelve para enfrentar a su antiguo club como un jugador transformado.

Se incorporó al PSG hace cuatro años como un prometedor joven de 19 años, pero le costó dejar huella en un equipo que contaba con Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi. Marcó apenas cuatro goles en 33 partidos en dos temporadas decepcionantes.

“Ya se podían ver las cualidades que tenía. Simplemente no era el contexto adecuado para él en ese momento”, indicó Vitinha.

Un traspaso al Eintracht Frankfurt cambió la suerte de Ekitiké y, tras anotar 22 goles la temporada pasada, fichó con Liverpool por 69 millones de libras (entonces 93,5 millones de dólares).

Le ha ido bien con 17 goles y se ha abierto paso en la selección de Francia, y el técnico Didier Deschamps valora su capacidad de regate y para atacar desde atrás.

“Normalmente no hablo de futbolistas que no juegan para el PSG”, dijo Luis Enrique cuando le preguntaron por Ekitiké. “Pero después de salir del PSG le fue bien en Alemania e Inglaterra. Era muy joven cuando estuvo aquí y ha mejorado mucho”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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