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Lituania sospecha participación extranjera en filtración masiva de datos

VILNA, Lituania (AP) — Las autoridades en Lituania están en máxima alerta tras una filtración masiva de datos que involucra más de 600.000 registros de bases de datos nacionales, y que se cree que fue ejecutada desde el extranjero.

ARCHIVO - La primera ministra lituana Inga Ruginiene asiste a una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz, tras su reunión en la cancillería de Berlín, Alemania, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi, archivo)
ARCHIVO - La primera ministra lituana Inga Ruginiene asiste a una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz, tras su reunión en la cancillería de Berlín, Alemania, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi, archivo) AP

La fiscalía general anunció el viernes que la filtración provino principalmente de registros de bienes inmuebles y de entidades jurídicas, a los que se accedió mediante credenciales de inicio de sesión de instituciones autorizadas a recibir esos datos.

El director del Centro Estatal de Registros, Adrijus Jusas, renunció el lunes tras la filtración.

Las autoridades implementaron de inmediato medidas adicionales de ciberseguridad, entre ellas el bloqueo de las cuentas de presuntos usuarios de los datos y la restricción del acceso con el requisito de actualizar las credenciales, indicaron los fiscales.

La fiscalía señaló que se sospecha la implicación extranjera, aunque las autoridades no especificaron cuál.

Los lituanos se muestran especialmente cautelosos dado que el país, con una población de 2,9 millones, es uno de los principales objetivos de la guerra híbrida de Rusia contra Europa, que incluye sabotajes, ataques incendiarios y actos de vandalismo, así como operaciones de influencia.

El político opositor Laurynas Kasčiūnas escribió en redes sociales el domingo que se sospecha que el robo de datos es una operación de inteligencia rusa, aunque no aportó pruebas de esa afirmación.

El político advirtió que podrían haberse consultado direcciones de agentes de inteligencia, personal militar, diplomáticos o políticos, lo que potencialmente permitiría a los responsables espiar o ejercer presión contra los objetivos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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