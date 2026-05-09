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Lionel Messi llega a 100 contribuciones de gol en triunfo 4-3 del Inter Miami ante Toronto

TORONTO (AP) — Lionel Messi anotó un gol y dio dos asistencias para convertirse en el jugador más rápido en la historia de la MLS en alcanzar 100 contribuciones de gol, y el Inter Miami venció el sábado 4-2 a Toronto FC, para ampliar a seis su racha de triunfos como visitante.

Lionel Messi celebra tras anotar con su compañero del Inter Miami Rodrigo de Paul en el encuentro de la MLS ante Toronto el sábado 9 de mayo del 2026. (Frank Gunn /The Canadian Press via AP)
Lionel Messi celebra tras anotar con su compañero del Inter Miami Rodrigo de Paul en el encuentro de la MLS ante Toronto el sábado 9 de mayo del 2026. (Frank Gunn /The Canadian Press via AP) AP

El aporte de Messi le da 59 goles y 41 asistencias en 64 partidos de temporada regular, pulverizando el récord previo de 95 establecido por Sebastian Giovinco, de Toronto. Messi acumula 87 goles y 57 asistencias en 101 apariciones en todas las competiciones con el equipo.

Rodrigo De Paul también anotó y repartió dos asistencias para ayudar al Inter Miami a recuperarse de una derrota 4-3 en casa ante Orlando City tras estar arriba 3-0.

De Paul marcó de tiro libre a los 44 minutos para darle al Inter Miami una ventaja de 1-0. El mediocampista controló el balón después de que rebotó en la barrera y conectó un segundo disparo que pegó en el poste izquierdo y entró en la red.

Messi suele ejecutar todos los tiros libres directos del club, pero cedió el cobro a De Paul, quien consiguió su tercer gol como profesional —todos este año— en su aparición número 21 a lo largo de dos temporadas.

Messi y De Paul sumaron sus terceras asistencias de la campaña cuando habilitaron al uruguayo Luis Suárez para su segundo gol y el 2-0 al 56. Fue el gol número 32 en 63 partidos para Suárez.

El defensor Sergio Reguilón disputó su tercera aparición al ingresar como suplente a los 68 minutos, antes de anotar su primer gol al 73 —con asistencia de Messi— para una ventaja de tres tantos.

De Paul asistió a Messi para su noveno gol —a uno del liderato de la liga— al 75 para poner el 4-0. De Paul tiene tres asistencias después de haber conseguido sus primeras cuatro en 11 apariciones la temporada pasada.

Toronto evitó irse en blanco con un par de goles del novato Emilio Aristizábal. El jugador de 20 años anotó al 82 y 90, con lo que suma tres goles en sus primeros 11 partidos.

El partido se detuvo un par de veces cuando aficionados saltaron al campo para intentar acercarse a Messi.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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