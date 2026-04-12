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Lille aplasta a Toulouse para seguir en lucha por Liga de Campeones y Lyon corta mala racha

PARÍS (AP) — Lille mantuvo el domingo su fuerte impulso por un puesto automático en la Liga de Campeones con una victoria 4-0 en Toulouse en la Ligue 1.

Olivier Giroud, del Lille, celebra al final de un juego de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Lille y el Lens, en Lille, Francia, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Jean-Francois Badias)
Olivier Giroud, del Lille, celebra al final de un juego de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Lille y el Lens, en Lille, Francia, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Jean-Francois Badias) AP

Lille subió al tercer puesto y quedó un punto por delante del cuarto clasificado, Marsella, con los tres primeros entrando directamente la próxima temporada en la lucrativa Liga de Campeones y el equipo que termine cuarto pasando por la fase de clasificación.

Lyon escaló al quinto lugar y quedó a un punto de Marsella tras vencer 2-0 en casa a Lorient para cortar una racha de nueve partidos sin ganar en todas las competiciones.

Lille ganaba 1-0 gracias al gol del lateral derecho Thomas Meunier cuando el defensor estadounidense Mark McKenzie fue expulsado al inicio del segundo tiempo por sujetar al delantero Matías Fernández-Pardo mientras se iba solo hacia el arco.

Lille dominó después de esa tarjeta roja, con goles del lateral izquierdo Romain Perraud y de Fernández-Pardo antes de que el veterano delantero Olivier Giroud añadiera un penalti en los minutos finales.

Endrick cambia el partido para Lyon

El entrenador de Lyon, Paulo Fonseca, había dejado en el banquillo al adolescente brasileño Endrick después de criticar sus actuaciones recientes.

“Soy muy honesto cuando hablo y digo lo que pienso”, manifestó Fonseca antes del partido contra Lorient el domingo.

Fuera lo que le dijo a Endrick, pareció funcionar.

Endrick asistió el gol de cabeza del delantero ucraniano Roman Yaremchuk a los cuatro minutos de la segunda mitad con un centro milimétrico desde la derecha.

Endrick también participó en el segundo gol, a los 56 minutos, cuando su disparo desde la izquierda fue atajado y el capitán Corentin Tolisso cabeceó el rebote.

Endrick, de 19 años, había tenido un gran inicio con Lyon tras llegar cedido por el Real Madrid antes de que su rendimiento decayera.

Fonseca también tuvo que agradecer al portero Dominik Greif por una impresionante atajada a quemarropa ante el delantero Bamba Dieng en el tiempo añadido del primer tiempo.

Lyon visita al líder de la liga, Paris Saint-Germain, el próximo domingo y recibe al segundo clasificado, Lens, en la última jornada de partidos el 16 de mayo.

En el otro partido del domingo, Nice empató 1-1 en casa ante otro equipo en apuros, Le Havre. Ambos conjuntos se mantienen apenas por encima de la zona de descenso.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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