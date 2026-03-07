Líderes religiosos piden acceso a centros de detención del ICE durante Cuaresma y Ramadán

En la imagen, proporcionada por la Coalición de Liderazgo Espiritual y Público, el padre Leandro Fossá, CS, el hermano Paul Keller, CMF, y Alicia Gutierrez, SH, son escoltados por policías hacia el interior de centro de detención de Broadview en Broadview, Illinois, el Miércoles de Ceniza el 18 de febrero de 2026. (Derek Carter/ Coalición de Liderazgo Espiritual y Público vía AP) AP

Integrantes del clero presionan para lograr mayor acceso a los centros de detención, especialmente durante las actuales temporadas sagradas de Cuaresma y Ramadán. Tras celebrar una ceremonia del Miércoles de Ceniza con cuatro migrantes que acababan de llegar a un centro de detención cerca de Chicago, el clero de la localidad trabaja con las autoridades migratorias para establecer visitas regulares.

Al inicio del Ramadán, se permitió que una capellana musulmana visitara a dos mujeres retenidas durante muchos meses en un centro de detención migratoria en el área de Dallas-Fort Worth. Ella espera regresar durante todo el mes de ayuno.

“En sistemas que están hechos para quebrarlos, es muy importante que no solo reciban ese cuidado, sino que también reciban una atención adecuada con alguien que pueda ayudarles a darle sentido a su situación llevándoles a Dios”, manifestó la capellana Nosayba Mahmoud.

Tras meses de coordinación con el Centro de Detención Prairieland del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, se le permitió llevarles a las mujeres dátiles para romper el ayuno del Ramadán, así como ejemplares del Corán en tapa blanda.

Pero se requirió una demanda —una de las dos presentadas recientemente después de que miembros del clero afirmaran que se les negó el acceso en Illinois y Minnesota— para que un contingente católico pudiera entrar a la instalación del ICE en Broadview, un suburbio de Chicago, el Miércoles de Ceniza.

“Es una victoria importante”, señaló el reverendo David Inczauskis, sacerdote jesuita y miembro de la Coalición para el Liderazgo Espiritual y Público, que presentó la demanda en Chicago. “Pero también reconocemos que es solo un paso en el camino hacia la justicia para los migrantes”.

Los centros de detención del ICE se expanden y atraen escrutinio

Desde que el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato, el número de personas detenidas por el ICE ha aumentado de 40.000 hasta unas 75.000, distribuidas en más de 225 sitios mientras se amplía la capacidad. El mayor sitio es Camp East Montana, en El Paso, Texas, donde unas 3.000 personas en promedio han vivido allí.

El gobierno de Trump ha presentado repetidamente sus esfuerzos de deportación masiva como dirigidos a inmigrantes que representan un peligro para la sociedad, pero datos del Deportation Data Project muestran que el porcentaje de personas arrestadas por el ICE con antecedentes penales ha disminuido de manera constante.

No se sabe cómo afectará a los centros de detención la destitución, ocurrida el jueves, de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pero los centros han recibido crecientes críticas, incluso de miembros del Congreso, por las condiciones de vida y el inconstante acceso a la representación legal.

Las instalaciones del ICE que retienen a detenidos por más de 72 horas deben contar con un capellán o un “coordinador de servicios religiosos”, así como con espacios dedicados para realizar las ceremonias, informó el ICE a The Associated Press.

La política del ICE exige aviso previo y verificaciones de antecedentes para el clero y los voluntarios religiosos que quieran ofrecer visitas pastorales, consejería y servicios religiosos, añadió la agencia.

Los detenidos del ICE provienen de todo el mundo, pero históricamente la mayoría nació en países de mayoría cristiana.

Clérigos demandan por el acceso a los centros de detención

Las dos demandas se centran en el acceso a edificios federales en las afueras de Chicago y Minneapolis, donde el clero afirmó que los detenidos fueron retenidos durante varios días durante los respectivos aumentos de operativos el otoño pasado y a inicios de este invierno.

En ambas demandas se indica que el gobierno violó la libertad religiosa al no permitir que el clero brindara acompañamiento espiritual a los migrantes.

En el caso de Illinois se señala que se prohibió el ingreso de líderes religiosos al centro de Broadview en algunas ocasiones desde el otoño pasado, un cambio respecto de la situación anterior, ya que una monja y miembro de la coalición que presentó esta demanda a mediados de noviembre había hecho visitas durante una década para realizar oraciones semanales autorizadas.

Cuando un juez ordenó al ICE que permitiera la visita del Miércoles de Ceniza, los líderes religiosos se muestran “cautelosamente optimistas” de que podrían acordar un calendario regular para visitar, ofrecer oraciones y llevar artículos como rosarios y Biblias, explicó Inczauskis.

Ese acceso también podría beneficiar a los agentes federales —tres de ellos pidieron recibir ceniza junto a los migrantes—, agregó.

En Minneapolis, al reverendo Chris Collins, también sacerdote jesuita, se le negó la entrada a un edificio federal donde se registraban protestas estruendosas a diario durante el incremento de operativos. Junto con las ramas en Minnesota de la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos y la Iglesia Unida de Cristo, Collins demandó al gobierno en febrero por haberle negado “categóricamente” la oportunidad de brindar atención pastoral.

Líderes religiosos dicen que el acceso es inconstante

Durante mucho tiempo, clérigos y voluntarios de distintas religiones han brindado acompañamiento espiritual a detenidos por temas de inmigración.

Desde hace unos 15 años, la rama estadounidense del Servicio Jesuita a Refugiados tiene un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional para proporcionar capellanes internos en media docena de centros, desde cerca de la frontera canadiense en Nueva York hasta la bahía de Guantánamo, en Cuba, indicó la portavoz de la organización sin fines de lucro, Bridget Cusick.

Muchos de los clérigos y voluntarios involucrados dicen que les preocupa el acceso inconstante. Aun así, planean continuar con su ministerio porque lo consideran vital para preservar el derecho a la práctica religiosa y recordarles a los migrantes su humanidad.

“Soy el único contacto externo que tienen”, afirmó Simran Singh, quien comenzó a visitar a detenidos indios en la instalación Mesa Verde del ICE en Bakersfield, California, hace una década. “La mayoría de sus familiares no están en Estados Unidos… así que soy el único que sabe que existen, que son más que un número”.

El voluntario sij añadió que, en sus visitas semanales, a los detenidos les encanta la comida del gurdwara que él lleva; para algunos, es la única comida vegetariana adecuada que han recibido mientras están bajo custodia.

Otros agradecen que entregue los turbantes que usan los hombres observantes, los cuales a menudo les quitan al ser detenidos.

“Eso es parte de tu identidad. Así que no solo te despojan de tu nombre, sino que también te despojan de quién eres”, afirmó.

De manera similar, Mahmoud, la capellana musulmana en Texas, dijo que le gustaría proporcionar paños de oración, especialmente durante el Ramadán, pero hasta ahora no se lo han permitido.

Obispos católicos exigen más acceso

En una carta enviada al Congreso la semana pasada, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos instó a un “acceso consistente a servicios religiosos y pastorales para todos los detenidos por inmigración”, y pidió “directrices claras y procesos uniformes”.

Los obispos ya habían expresado su preocupación por la falta de atención pastoral en una declaración de otoño respaldada firmemente por el papa León XIV.

Durante cuatro décadas, el arzobispo católico de Miami, Thomas Wenski, ha visitado a migrantes en el Centro de Detención Krome, al borde de los Everglades, donde se celebra una misa semanal.

También ha celebrado misa en el Alcatraz de los Caimanes de Florida, un centro aún más remoto y controvertido. En su homilía pronunciada allí la Navidad pasada, les dijo a las decenas de hombres, en su mayoría latinos y latinoamericanos, que su presencia era prueba de que no habían sido olvidados.

“Hay personas afuera que rezan por ustedes”, recordó Wenski, refiriéndose a su prédica. “Dios no los ha abandonado”.

En el mayor centro de detención, en El Paso, se celebra regularmente una misa dominical y los sacerdotes también visitan para confesiones. Pero el acceso es “muy limitado” debido a que la administración del centro señala que hay escasez de personal y de espacio, indicó el obispo Mark Seitz.

En el sur de California, el reverendo Brian Nunes, obispo auxiliar de Los Ángeles, celebró recientemente dos misas en los grandes centros de detención de Adelanto y California City, donde muchos internos enfrentan la separación de sus familias y sus comunidades.

Él también espera ampliar la atención.

“También existe, en un nivel muy importante, este sentido de que… aun cuando es difícil atenderlos, fueron atendidos”, manifestó.

La periodista de la AP Morgan Lee contribuyó desde Santa Fe, Nuevo México.

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

