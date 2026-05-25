Líderes miran con cautela a Bielorrusia tras el mayor ataque ruso con misiles del año a Ucrania

Voluntarios de Cruz Roja ayudan a una mujer herida en un refugio tras un ataque ruso a un vecindario residencial en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

La líder opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya llegó en tren a Kiev para su primera visita a la ciudad, al día siguiente de que el presidente francés, Emmanuel Macron, hablara por teléfono con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, quien gobierna con mano de hierro desde hace más de tres décadas.

El líder francés “subrayó los riesgos para Bielorrusia de dejarse arrastrar a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania”, según un asesor presidencial de la oficina de Macron que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las prácticas del palacio presidencial.

Macron también habló el domingo con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, quien en los últimos días ha advertido cada vez más que Bielorrusia podría proporcionar una plataforma de lanzamiento para que Rusia abra un nuevo frente en el norte de Ucrania.

Más de cuatro años después de iniciar la invasión a gran escala, el ejército ruso está atrapado en una dura y costosa guerra de desgaste en una línea del frente de 1.250 kilómetros (780 millas) que en su mayor parte serpentea por el este y el sur de Ucrania. Los misiles de defensa antiaérea de fabricación estadounidense escasean debido a la guerra con Irán, y a Ucrania le resulta más difícil detener los misiles rusos.

Los esfuerzos de Estados Unidos por detener los combates lograron pocos avances y ahora se han estancado.

El intenso bombardeo del domingo incluyó el potente misil balístico hipersónico Oreshnik de Rusia, que puede transportar múltiples ojivas. El presidente ruso, Vladímir Putin, se ha jactado de que puede precipitarse hacia un objetivo a velocidades de hasta Mach 10.

Zelenskyy afirmó que los servicios de inteligencia ucranianos habían recibido avisos de Estados Unidos y de países europeos de que Rusia se preparaba para lanzar un Oreshnik.

Al menos 87 personas resultaron heridas en Kiev, incluidos tres niños, durante el ataque, dijo Zelenskyy el lunes. Veintiuna personas fueron hospitalizadas.

El duro bombardeo dañó edificios en toda la ciudad, incluidos algunos cerca de oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado, indicaron las autoridades ucranianas. El vidrio roto aún cubría las aceras el lunes.

Reparos hacia Bielorrusia

La llamada de Macron con Lukashenko fue la primera entre ambos desde 2022, poco después de que Rusia lanzara la invasión total el 24 de febrero de 2022, cuando el gobierno de Bielorrusia permitió a Moscú usar el territorio del país como plataforma para enviar tropas a la vecina Ucrania.

Un escueto comunicado difundido por el servicio de prensa presidencial bielorruso señaló que la llamada tuvo lugar “por iniciativa de la parte francesa” y que ambos líderes hablaron de “cuestiones regionales” y de las relaciones de Bielorrusia con la Unión Europea y Francia.

Tsikhanouskaya, la líder opositora bielorrusa en el exilio, declaró el domingo que Francia intenta evitar que Bielorrusia sea arrastrada a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El objetivo principal es advertir a Lukashenko de que arrastrar a Bielorrusia a la guerra sería inaceptable”, dijo Tsikhanouskaya a The Associated Press.

“El régimen de Lukashenko sabe bien qué hay que hacer para mejorar los lazos con la Unión Europea, pero no ocurre; en cambio, continúan los ataques híbridos, el chantaje nuclear y las amenazas a toda la región”, sostuvo.

Lukashenko depende del Kremlin para obtener energía barata, préstamos y otros apoyos. Rusia y Bielorrusia realizaron la semana pasada ejercicios nucleares conjuntos.

Zelenskyy ha advertido repetidamente que Bielorrusia podría aumentar su apoyo a Moscú.

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John Leicester contribuyó a este despacho desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP