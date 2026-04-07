Líderes indígenas marchan en Brasil en medio de disputas por tierras

Los líderes indígenas también buscaron presionar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha respaldado los derechos indígenas y la protección ambiental en la mayor nación de América Latina al tiempo que impulsa proyectos petroleros y otros que parecen ir en contra de esos objetivos. El líder izquierdista muy probablemente se postulará a la reelección en octubre.

Los manifestantes caminaron por la Explanada de los Ministerios hacia la Plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran el palacio presidencial, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. La manifestación formó parte del Campamento Tierra Libre anual, que celebra ahora su 22ª edición.

Tierra Libre es la mayor movilización indígena de Brasil y reúne a unas 7.000 personas de 200 grupos de todo el país, que acampan en Brasilia durante una semana para exigir demandas unificadas. El encuentro de este año se produce en medio de crecientes reportes de ataques violentos contra el pueblo pataxó en el estado de Bahía, en el marco de una disputa de tierras con agricultores, así como de importantes protestas en la región amazónica en los últimos meses.

“El Congreso, el Supremo Tribunal y el presidente toman decisiones por nosotros sin escucharnos. A menudo eligen a uno o a una docena de indígenas y dicen que todos estamos de acuerdo con una hidrovía, un ferrocarril, un proyecto minero”, declaró Alessandra Korap, líder indígena y ganadora del Premio Ambiental Goldman 2023. Habló con The Associated Press mientras comenzaba a marchar junto a su pueblo, los munduruku.

“En una asamblea como esta, cuando los pueblos indígenas de todo Brasil se mantienen unidos, nadie se atreve a acercarse a nosotros, aunque tomen decisiones sobre nuestras vidas", añadió Korap. "Pero estamos aquí para enviar un mensaje”.

La protección de los territorios indígenas es vista ampliamente como una de las formas más eficaces de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global. Investigadores advierten que la pérdida continua de bosque podría acelerar el calentamiento global. Un análisis de 2022 de MapBiomas, una red de grupos no gubernamentales que monitorea el uso del suelo, concluyó que los territorios indígenas en Brasil habían perdido apenas el 1% de la vegetación nativa en tres décadas, frente al 20% en tierras privadas a nivel nacional.

El campamento sigue a protestas recientes en toda la Amazonía

Las mujeres indígenas han protestado desde febrero en Altamira, en el estado de Pará, después de que un tribunal aprobara un proceso de licenciamiento para una enorme mina de oro operada por la empresa canadiense Belo Sun. Grupos ambientalistas y líderes indígenas se oponen al proyecto y denuncian graves irregularidades en el proceso de licenciamiento.

En febrero, el movimiento indígena obtuvo una victoria cuando Lula revocó un decreto que permitía concesiones privadas para vías navegables. La decisión se produjo tras 33 días de protestas en las que participaron miles de manifestantes en una instalación de Cargill —entre ellos Korap— en Santarém, también en el estado de Pará.

La gente comenzó a llegar a Brasilia durante el fin de semana. A medida que el lunes llegaban más personas y empezaban a montar tiendas en el césped de un espacio cultural en la ciudad, los líderes indígenas organizaron asambleas. En una de ellas, alguien preguntó a la multitud por un micrófono: “¿Está todo el mundo satisfecho con lo que el gobierno ha hecho sobre la demarcación de tierras indígenas?” y “¿Está todo el mundo satisfecho con el Congreso? ¿Con el Tribunal Supremo?”. La multitud gritaba "No" al responder a cada pregunta.

Las personas indígenas de distintas generaciones y comunidades marcharon el martes coreando consignas y llevando tocados tradicionales y pintura corporal, creando un mosaico de culturas indígenas.

“El actual entorno político de Brasil nos está obligando a mantenernos cada vez más movilizados, unidos y visibles”, dijo a la AP Dinamam Tuxá, jefe de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.

Proyectos controvertidos avanzan en el Congreso y los tribunales

Aunque reconoció los avances logrados bajo la administración de Lula, Tuxá sostuvo que los derechos indígenas siguen bajo presión por parte del Congreso, de sectores del poder ejecutivo y de intereses económicos impulsados por la creciente demanda global de petróleo, gas y minerales críticos.

Los legisladores han impulsado leyes que debilitan las protecciones constitucionales o buscan reinterpretar los derechos territoriales indígenas, mientras persiste el debate de larga data sobre permitir la minería en territorios indígenas.

“También estamos en un año electoral. Por eso Tierra Libre adoptó el tema: Nuestro futuro no está en venta, y la respuesta somos nosotros”, señaló Tuxá.

Lula fue invitado al campamento, pero no había confirmado su asistencia hasta la tarde del lunes, indicó Kleber Karipuna, uno de los líderes del grupo de defensa de derechos indígenas Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Integrantes del gobierno —incluido Eloy Terena, ministro de los Pueblos Indígenas— comunicaron a los líderes indígenas que participarían en audiencias en Tierra Libre durante la semana.

El presidente brasileño, un destacado ícono de la izquierda, se ha comprometido a proteger el medio ambiente y a los pueblos indígenas, mientras al mismo tiempo defiende proyectos considerados vitales para los sectores del agronegocio, la minería y la energía, todos los cuales han recibido críticas de grupos indígenas y ambientalistas. Lula ha argumentado que el desarrollo y la conservación pueden ir de la mano.

En febrero, el juez del Supremo Tribunal Flávio Dino ordenó al Congreso aprobar, en un plazo de dos años, una legislación que regule la minería en tierras indígenas.

En el mismo fallo, Dino determinó que el pueblo cinta larga, que vive en una región que abarca los estados amazónicos de Mato Grosso y Rondônia, tiene derecho a extraer minerales dentro de su propio territorio, siempre que cumpla los requisitos ambientales y obtenga una aprobación mayoritaria entre las comunidades. Dino indicó que la minería ya ocurre de forma ilegal en áreas indígenas, sin respetar las normas ambientales y con el uso de la violencia.

Según la ley brasileña, cualquier investigación mineral o actividad minera en territorios indígenas requiere la aprobación del Congreso, además de la consulta a las comunidades locales.

Renata Vieira, abogada de la organización sin fines de lucro Instituto Socioambiental, afirmó que el Congreso de Brasil —dominado por representantes del sector del agronegocio— es en general hostil a la agenda indígena.

“Cualquier legislación sobre minería en tierras indígenas será muy perjudicial”, manifestó. “Creo que el impulso para autorizar la minería en territorios indígenas representa una de las amenazas más graves para los derechos indígenas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP