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Líderes de Corea del Norte y Bielorrusia se reúnen en Pyongyang y firman un tratado de amistad

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se reunieron en la capital norcoreana el jueves y firmaron un tratado de amistad y cooperación.

En esta imagen, distribuida por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (izquierda), y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, pasan revista a las tropas durante un acto oficial en Pyongyang, Corea del Norte, el 25 de marzo de 2026. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia vía AP)
En esta imagen, distribuida por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (izquierda), y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, pasan revista a las tropas durante un acto oficial en Pyongyang, Corea del Norte, el 25 de marzo de 2026. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia vía AP) AP

Lukashenko, que se encontraba en Pyongyang en una visita oficial de dos días, calificó el documento de “fundamental” y apuntó que la relación entre los dos países estaba "entrando en una nueva etapa”, dijo su oficina de prensa.

“Sí, no teníamos una cooperación estrecha, en gran medida por nuestra culpa. Pero me complace sinceramente señalar que la cooperación se ha intensificado ahora de manera significativa”, afirmó Lukashenko.

“En la realidad actual de una transformación global, cuando las potencias mundiales ignoran y violan abiertamente el derecho internacional, los países independientes necesitan cooperar de forma más estrecha, consolidar esfuerzos destinados a proteger su soberanía y mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos”, agregó el mandatario.

De acuerdo con la oficina de prensa de Lukashenko, Kim expresó su “solidaridad y pleno apoyo” a Bielorrusia y se pronunció “contra la presión ilegal sobre Bielorrusia por parte de Occidente”.

Bielorrusia es un estrecho aliado del Kremlin. Lukashenko permitió que Rusia utilizara su territorio como plataforma para la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y más tarde autorizó el despliegue de armas nucleares tácticas de Moscú en la nación.

Kim también se ha acercado a Rusia en los últimos años, enviando a miles de soldados y grandes cantidades de armamento para respaldar la guerra del presidente ruso Vladímir Putin en Ucrania, al tiempo que presenta a Pyongyang como parte de un frente unido contra Washington.

Lukashenko y Kim se reunieron por última vez en septiembre del año pasado en Beijing.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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