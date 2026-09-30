Líder de mezquita en EEUU puede ser deportado por razones de seguridad nacional, dice juez

Foto entregada por Yaseen Najeeb que muestra a Salah Sarsour, presidente de la Sociedad Islámica de Milwaukee, tras salir de la cárcel en Brazil, Indiana, el 18 de junio del 2026. (Yaseen Najeeb via AP) AP

Salah Sarsour fue detenido en Milwaukee en marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Un juez federal ordenó la liberación de Sarsour en junio, al ver una alegación “sustancial” de que el gobierno de Trump lo estaba procesando por pronunciarse contra Israel y defender los derechos palestinos.

“Seguiré luchando para defender el derecho a la libertad de expresión y para permanecer en el país que he llamado hogar durante más de tres décadas”, declaró Sarsour en un comunicado.

Los abogados del gobierno sostienen que las condenas de Sarsour en Israel lo convierten en una amenaza para la seguridad nacional y lo acusan de mentir en su solicitud de residencia permanente. La jueza Jayme Salinardi, del Tribunal de Inmigración de Chicago, determinó que es deportable por motivos de política exterior, pero desestimó la afirmación del gobierno de que Sarsour mintió a las autoridades migratorias.

Sarsour, nacido en Cisjordania ocupada por Israel, fue encarcelado en Israel en 1988 tras confesar que lanzó un cóctel molotov y piedras contra personal militar israelí. En 1995, fue condenado por intentar poseer armas. Sarsour niega haber cometido esos delitos. Sus abogados dicen que fue torturado y obligado a confesar en ambas ocasiones.

Sarsour, presidente de la Sociedad Islámica de Milwaukee, no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, donde vive desde 1993. Sus abogados señalan que el gobierno norteamericano conoce las condenas de Sarsour en Israel desde que llegó.

La deportación a Cisjordania “significa el fin de mi vida”, le dijo Sarsour a The Associated Press el martes.

Uno de sus abogados, Patrick Taurel, declaró a AP que el trato previo de las autoridades israelíes hacia Sarsour es “probablemente un buen indicador de lo que le espera” si es deportado.

En una audiencia de seguimiento el miércoles, Taurel presionó a la jueza para que especificara que Sarsour solo puede ser deportado a Israel o a los territorios palestinos. Jordania, un país con el que Sarsour no tiene vínculo, figura como posible destino en la orden de expulsión.

Según Taurel, agentes de inmigración instruyeron a Sarsour para que indicara Jordania como su país de origen en un formulario migratorio porque su opción preferida —“Palestina”— no es un Estado plenamente independiente y unificado. Pero “no tiene derecho a residir en Jordania”, sostuvo Taurel.

Salinardi se negó, al considerar que es un asunto que debe abordarse en la apelación.

Abogado dice que Sarsour luchará contra la deportación

Taurel dijo el miércoles que Sarsour está siendo señalado injustamente.

“Si Salah puede ser deportado por sus expresiones en apoyo de los derechos palestinos, cualquiera puede enfrentar el mismo destino”, afirmó.

El secretario de Estado Marco Rubio emitió un memorando en junio de 2025 en el que invocó una disposición migratoria poco utilizada, indicando que Sarsour podría ser deportado por los mismos motivos que Mahmoud Khalil y Mohsen Mahdawi, ambos defensores de los derechos palestinos a quienes el gobierno de Trump ha intentado expulsar, según documentos judiciales.

Antes del fallo de la jueza, Taurel señaló que Sarsour tendría que demostrar en la apelación que podría ser torturado nuevamente si fuera deportado.

“Es un umbral muy alto, aunque creo que podemos cumplirlo en este caso, dado lo que Salah ya ha vivido y dado el trato del gobierno de Israel” hacia otros como él, expresó Taurel.

El aviso de apelación debe presentarse dentro de 30 días. Salinardi no programó una nueva audiencia y anunció que se jubila y que el juez Craig Defoe supervisará el caso en adelante.

Sarsour dice que fue torturado y obligado a confesar

Jawad Boulos, quien representó a Sarsour cuando fue condenado en Israel, testificó en agosto que Sarsour fue obligado a confesar y que no fue condenado por ningún cargo que lo vinculara con una organización terrorista. Dijo que Sarsour fue torturado por el Shin Bet, la agencia de seguridad interna de Israel.

El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó a Boulos sobre las denuncias de tortura, preguntándole cómo podía saber que era cierto.

El actual equipo de defensa de Sarsour ha preguntado por qué las autoridades de Estados Unidos esperaron hasta este año para detenerlo. Taurel dijo que el gobierno ha sabido durante décadas del encarcelamiento de Sarsour en Israel y que él no ha ocultado eso a las autoridades migratorias.

Expertos en confesiones forzadas y en el trato a prisioneros palestinos en cárceles israelíes también testificaron en defensa de Sarsour. Los tribunales militares israelíes han enfrentado un escrutinio reiterado por denuncias de debido proceso limitado y la alta tasa de condenas de palestinos. Israel rechaza las acusaciones.

En junio, el juez federal de distrito James Patrick Hanlon ordenó la liberación de Sarsour de la custodia del ICE al señalar que podría argumentar que el gobierno de Estados Unidos lo detuvo en represalia por una expresión protegida. Además, dijo Hanlon, los abogados del gobierno no habían explicado por qué Sarsour pasó a ser considerado de repente una amenaza después de décadas como residente permanente legal.

El gobierno de Trump ha apelado el fallo de Hanlon.

Sarsour, que tiene diabetes tipo 2, perdió más de 14 kilogramos (30 libras) mientras estuvo detenido por el ICE, y sus niveles de azúcar en sangre se revisaban solo una vez al mes, lo que lo ponía en riesgo de insuficiencia orgánica o muerte, dijeron sus abogados.

Una investigación de KFF Health News y The Associated Press encontró que cientos de detenidos en al menos 33 estados han presentado demandas federales con acusaciones similares de negligencia médica.

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Mayes-Osterman participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP