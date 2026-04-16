Líder de LIV Golf dice que el circuito seguirá pese a informes de incertidumbre de fondos saudíes

Bryson DeChambeau despeja desde el bunker en el 18vo hoyo de un torneo de LIV Golf, el domingo 22 de marzo de 2026, en Midrand, Sudáfrica. (LIV Golf vía AP) AP

El memorando, cuya copia fue enviada a The Associated Press el miércoles en la noche, llegó después de un largo día de reportes que sugerían que el fondo soberano de Arabia Saudí estaba a punto de recortar su respaldo financiero a la liga emergente.

El boletín Money in Sport informó en febrero que LIV Golf ya había gastado 5.300 millones de dólares y que se proyectaba que superaría los 6.000 millones para finales de año.

“Quiero ser absolutamente claro: nuestra temporada continúa exactamente como estaba planeada, sin interrupciones y a toda máquina”, afirmó O'Neil. “Aunque el panorama mediático suele estar lleno de especulaciones, nuestra realidad la define el trabajo que hacemos sobre el césped. Nos adentramos en el corazón de nuestro calendario 2026 con toda la energía de una organización que es más grande, más ruidosa y más influyente que nunca”.

No quedó claro por cuánto tiempo duraría la financiación para LIV Golf, que se lanzó en junio de 2022 pagando aproximadamente 1.000 millones de dólares en bonos de firma a algunas de las principales figuras de la Gira de la PGA, como Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Dustin Johnson y Jon Rahm.

El dinero en premios para los jugadores individuales y los 13 equipos se elevó a 30 millones de dólares este año.

Koepka desde entonces dejó LIV y se le permitió reincorporarse a la PGA este año con condiciones. Patrick Reed también dejó LIV y está jugando un calendario del circuito europeo este año. Es prácticamente seguro que será elegible para regresar a la PGA en 2027 mediante la carrera de puntos del circuito europeo.

Las dudas sobre la financiación futura de LIV surgieron mientras el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí revelaba una nueva estrategia de inversión a cinco años.

“La estrategia 2026-30 marca una evolución natural a medida que el PIF pasa de un periodo de rápido crecimiento y aceleración a una nueva fase de creación de valor sostenida, con un enfoque reforzado en maximizar el impacto, aumentar la eficiencia de las inversiones y aplicar los más altos estándares de gobernanza, transparencia y excelencia institucional”, señaló el PIF en un comunicado.

El plan se desarrolló antes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Por supuesto que la guerra añadiría más presión para reubicar algunas prioridades”, dijo Yasir Al-Rumayyan, gobernador del PIF, amante del golf y quien estuvo detrás de LIV Golf, al Financial Times.

“Por supuesto que la guerra añadiría más presión para reubicar algunas prioridades”. añadió.

Los jugadores de LIV en el torneo Chapultepec Golf Club para la parada de México, que comienza el jueves, no tenían respuestas mientras las conjeturas se desbordaban a lo largo del día.

Un jugador dijo que Al-Rumayyan se reunió con los jugadores la primera semana de marzo en Hong Kong y que afirmó que la financiación para LIV estaba asegurada hasta 2032. El jugador habló bajo condición de anonimato porque la reunión fue privada. El jugador también indicó que O’Neil llegó a Ciudad de México el miércoles y que iba a reunirse con los jugadores.

LIV Golf promocionó el evento de México el miércoles por la noche en redes sociales con el mensaje: “¿Día lento de noticias? Nosotros estamos ENCENDIDOS”.

LIV ha disputado cinco eventos este año, en Arabia Saudí, Australia, Hong Kong, Singapur y Sudáfrica. Celebró una victoria inspiradora en su mayor torneo en Australia cuando Anthony Kim ganó después de que el estadounidense estuviera alejado durante 12 años mientras luchaba contra la adicción a las drogas y al alcohol.

DeChambeau ganó los dos últimos torneos en desempates, y esta semana intenta convertirse en el primer jugador de LIV en conquistar tres seguidos. DeChambeau, dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos, no superó el corte en el Masters la semana pasada.

El enfoque de LIV ha sido el alcance global, y su primer torneo en Estados Unidos no está programado hasta el 7-10 de mayo en Trump National, en el norte de Virginia.

“La vida de un movimiento emergente suele definirse por estos momentos de presión”, manifestó O'Neil. “Nos apuntamos a esto porque creemos en alterar el statu quo. Hemos enfrentado vientos en contra desde el inicio, y cada vez hemos respondido con resiliencia y elegancia. Ahora respondemos haciendo lo que mejor hacemos: montar el espectáculo más atractivo del deporte”.

Concluyó su nota al personal diciendo: “Somos pioneros, y aunque el camino no siempre es suave, el destino vale cada kilómetro. Salgamos y mostremos al mundo por qué LIV Golf es el futuro del juego”.

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FUENTE: AP