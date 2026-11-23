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Hasina se exilió a India el 5 de agosto de 2024, después de que un levantamiento masivo encabezado por estudiantes la obligara a poner fin a sus 15 años en el poder. Fue condenada a muerte en ausencia por crímenes de lesa humanidad relacionados con la revuelta, en la que fallecieron cientos de manifestantes. Hasina rechazó el fallo y ha afirmado que está lista para enfrentar el caso a su regreso.

En el comunicado del martes en el que anunciaba la fecha prevista de su regreso, instó al actual primer ministro, Tarique Rahman, a organizar su retorno en la aerolínea nacional.

“Dado que Sheikh Hasina fue trasladada a India en un avión de Bangladesh el 5 de agosto de 2024, ahora pide al gobierno que organice su viaje desde Delhi de regreso a Daca”, indicó su portavoz, Syed Mozammel Ali, en la nota.

“Es profundamente simbólico que haya elegido el 16 de diciembre, nuestro Día de la Victoria, para su regreso previsto a Bangladesh. Creemos firmemente que celebrará este día histórico entre su pueblo, honrando la gran victoria lograda bajo el liderazgo de su padre, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman”, dijo a The Associated Press Abu Obaidha Arin, un asistente de Hasina.

“También estamos plenamente convencidos de que regresará y de que bajo su liderazgo tras su retorno, Bangladesh volverá a avanzar hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad”, añadió.

A principios de mes, en una entrevista con la AP, Hasina manifestó que regresaría al país en diciembre a cualquier costo, y que ni siquiera la muerte podría impedirle volver a casa.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP