Liberan a periodista estadounidense Shelly Kittleson, dice un funcionario iraquí a AP

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, indicó que Kittleson fue puesta en libertad por la tarde el martes. No compartió su paradero actual, pero señaló que antes de su liberación había estado retenida en Bagdad.
La milicia iraquí Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, había avisado en un comunicado horas antes que había decidido liberar a la periodista, y funcionarios de la milicia dijeron a The Associated Press que, a cambio, serían liberados miembros del grupo que habían sido detenidos por las autoridades iraquíes. ___________________________________
