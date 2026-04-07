americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Liberan a periodista estadounidense Shelly Kittleson, dice un funcionario iraquí a AP

BAGDAD (AP) — La periodista estadounidense Shelly Kittleson, que fue secuestrada en Bagdad la semana pasada, ha sido liberada, informó un funcionario iraquí con conocimiento directo de la situación.

La periodista estadounidense Shelly Kittleson en un café en Bagdad, el 25 de marzo del 2025. (AP foto) AP

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, indicó que Kittleson fue puesta en libertad por la tarde el martes. No compartió su paradero actual, pero señaló que antes de su liberación había estado retenida en Bagdad.

La milicia iraquí Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, había avisado en un comunicado horas antes que había decidido liberar a la periodista, y funcionarios de la milicia dijeron a The Associated Press que, a cambio, serían liberados miembros del grupo que habían sido detenidos por las autoridades iraquíes. ___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
Destacados del día

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA "DEBILIDAD" DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Baby Lores participa en audiencia migratoria de Insurrecto en EEUU y reacciona al proceso

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter