Liberan bajo fianza a Yailin La Más Viral tras arresto por arma de fuego en Dominicana

La intérprete de temas como “Bing Bong” y “Silla” será puesta en libertad en las próximas horas, tras haber estado detenida desde la tarde del martes.

La orden fue dada por un juez de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, quien conoció el caso el jueves. Antes deberá pagar una fianza equivalente a 8.400 dólares.

“Una decisión atinada y apegada a la ley, porque si no existe una vinculación directa ni pruebas que puedan establecer que esas armas pertenecen a ella”, dijo el abogado Miguel Guerrero, parte del equipo de defensa de la artista.

Explicó además que no hubo necesidad de imponerle medidas más severas, ya que ella estará dispuesta a presentarse ante el tribunal o los investigadores cuando sea necesario. Entiende que el proceso se debió a que es una persona mediática.

Rosanna Veras, miembro de un club de fans de Yailin, se expresó conforme con la decisión del juez.

“Como persona, un amor, una niña cariñosa, una niña abierta… trata a todo el mundo por igual”, destacó.

La Policía Nacional había dicho que las dos armas de fuego fueron halladas en un vehículo propiedad de Yailin, y que al no poder ser comprobada la propiedad de las mismas, debía abrirse una investigación.

Yailin tuvo una relación con el trapero puertorriqueño Anuel AA, con quien tuvo una hija, y posteriormente con el rapero estadounidense Tekashi o 6ix9ine.

No es la primera vez que la artista se enfrenta a la justicia, en enero de 2023 fue acusada de agresión contra una comunicadora dominicana tras haberla golpeado en un salón de belleza por críticas que esta le había hecho.

Luego, tanto Yailin como Tekashi se acusaron mutuamente de violencia intrafamiliar, inicialmente en redes sociales, controversia que escaló hasta los tribunales de Florida, donde fue detenida e investigada.

FUENTE: AP