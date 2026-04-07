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Liberan bajo fianza a presunto periodista japonés detenido en Irán

TOKIO (AP) — El principal portavoz del gobierno de Japón informó que un ciudadano japonés que había estado detenido en Irán desde enero fue puesto en libertad bajo fianza el martes.

El secretario en jefe del Gabinete de Japón, Minoru Kihara, habla en una conferencia de prensa en Tokio, el martes 7 de abril de 2026. (Keisuke Hosojima/Kyodo News vía AP)
El secretario en jefe del Gabinete de Japón, Minoru Kihara, habla en una conferencia de prensa en Tokio, el martes 7 de abril de 2026. (Keisuke Hosojima/Kyodo News vía AP) AP

El secretario en jefe del Gabinete, Minoru Kihara, dijo a periodistas en Tokio que la liberación se confirmó el lunes y que Japón exige a las autoridades iraníes la liberación total del periodista.

Kihara indicó que el embajador japonés en Irán, Tamaki Tsukada, se reunió con la persona liberada y confirmó que se encontraba en buen estado de salud, sin ofrecer más detalles.

Se cree que la persona es un periodista de la televisora pública japonesa NHK. Otro ciudadano japonés, que fue detenido en Irán en junio pasado, fue liberado y regresó a Japón en marzo.

El anuncio se produjo el martes, un día después de que el ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, sostuviera conversaciones telefónicas su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para abordar la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel.

Un comunicado del Ministerio de Exteriores de Japón difundido justo después de las conversaciones señaló que Motegi reiteró su exigencia de que se libere al detenido, que permanece bajo custodia, y que Araghchi afirmó que se tomó la solicitud en serio.

El Comité para la Protección de los Periodistas ha identificado a la persona detenida en enero en Irán como un periodista de la radiodifusora pública japonesa NHK. El organismo también indicó que el hombre fue arrestado el 20 de enero por la Guardia Revolucionaria de Irán y que fue trasladado el 23 de febrero a la prisión de Evin, citando fuentes no identificadas que aludieron al temor a represalias.

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La periodista de The Associated Press Mayuko Ono en Tokio contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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