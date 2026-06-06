Líbano inaugura su segundo aeropuerto internacional

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Un avión a reacción que transportaba al primer ministro Nawaf Salam aterrizó en el Aeropuerto René Mouawad, donde encabezó la ceremonia en las instalaciones, en el noroeste de Líbano, cerca de la frontera con Siria.

El Aeropuerto Internacional Rafik Hariri de Beirut, que había sido el único aeropuerto internacional en la pequeña nación mediterránea, ha operado cerca de su capacidad máxima durante los últimos años, especialmente durante el conflicto en Siria, lo que lo convirtió en un punto principal de viaje para los ciudadanos sirios.

El aeropuerto está a unos 100 kilómetros (60 millas) al norte de Beirut y a 5 kilómetros (3 millas) de la frontera siria, en la aldea costera de Kleiat, en la empobrecida región de Akkar, que ha sido marginada por el Estado durante décadas.

“Esto no es un proyecto de inversión, sino un paso hacia un desarrollo equilibrado y la justicia entre regiones”, manifestó Salam en un discurso durante la ceremonia.

El ministro de Transporte Fayez Rasamny señaló que el objetivo del gobierno es que el aeropuerto comience a funcionar en cuestión de semanas, con vuelos a Estambul y Mersin, Turquía, además de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Indicó que en el futuro había planes para contar con vuelos a Atenas, Grecia; El Cairo; y la ciudad santa musulmana de Medina, Arabia Saudí.

“Este es el inicio de un nuevo período para el transporte aéreo en Líbano”, expresó Rasamny.

El aeropuerto lleva el nombre del fallecido presidente electo René Mouawad, quien fue asesinado en una explosión en Beirut en 1989, días después de ser elegido. Mouawad fue elegido presidente en noviembre de 1989 durante una sesión parlamentaria que se celebró en el aeropuerto, en el punto álgido de la guerra civil de 1975-90. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP