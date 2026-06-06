Líbano considera su mayor amnistía en 35 años, pero algunos protestan

ARCHIVO - Musulmanes suníes sostienen un retrato del clérigo suní encarcelado Ahmad al-Assir, durante una protesta contra una cláusula de un proyecto de ley de amnistía que excluirá a algunos presos, incluido el clérigo, de la posibilidad de acogerse a la amnistía, tras las oraciones del viernes en Beirut, Líbano, el viernes 22 de mayo de 2026. (Foto AP/Bilal Hussein, archivo) AP

Se espera que la mayor amnistía de Líbano desde el fin de su devastadora guerra civil de 1975-90 ocurra en las próximas semanas, una vez que el Parlamento la apruebe y el presidente la firme.

La ley sustituirá las condenas a muerte, reducirá las penas de cadena perpetua y, con el tiempo, conducirá a la liberación de milicianos y narcotraficantes condenados, al tiempo que excluirá delitos como violación, trata de personas, corrupción, financiación de actos de terrorismo y asesinato premeditado. Quienes fueron condenados por matar a soldados libaneses podrían ver reducidas sus penas de prisión.

Aunque la más reciente invasión de Israel a Líbano, en persecución del grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, ha retrasado las elecciones parlamentarias, los legisladores han señalado que siguen adelante con la ley de amnistía debido al hacinamiento en las prisiones.

Más de 3.000 de casi 8.600 detenidos quedarán en libertad, incluidos quienes están encarcelados sin juicio desde hace al menos 14 años.

Pero algunos en Líbano se oponen a la amnistía. Recientemente, familias de soldados caídos protestaron al colocar decenas de botas militares vacías frente al Parlamento en Beirut.

El hijo de Bou Saab, George, un primer teniente del ejército, fue uno de los 18 miembros de las fuerzas armadas muertos en enfrentamientos con seguidores del clérigo musulmán suní radical Ahmed al-Assir en la ciudad sureña de Sidón en 2013.

Bou Saab preguntó si al-Assir, que ha cumplido 11 años de prisión bajo una condena a muerte, tendrá derecho en virtud de la amnistía a ver a sus hijos y a su familia “mientras mi hijo está enterrado bajo la arena y sus hijos no lo conocen”. Si la ley se aprueba, la condena a muerte desaparecerá y a él le quedarán 10 años más por cumplir.

La esposa de al-Assir, por su parte, arremetió contra la amnistía y sostuvo que su marido es una víctima inocente de una conspiración orquestada por el Hezbollah musulmán chií, que —según ella— encendió las batallas entre los partidarios del clérigo y el ejército libanés.

“Lo están ejecutando lentamente”, afirmó Amal Shamseddine sobre la sentencia de su esposo, y añadió: “Si hubiera habido justicia en nuestro país, ellos (los detenidos) habrían sido liberados y se habrían ido a casa hace mucho tiempo”.

La última gran amnistía de Líbano fue en 1991, con el objetivo de facilitar la reconciliación después que la guerra civil dejara 150.000 muertos. El conflicto atrajo a múltiples milicias, muchas de ellas sectarias, además de facciones palestinas. El Ejército de Siria intervino, y una invasión israelí en 1982 llegó hasta Beirut.

Tras esa amnistía, la mayoría de los líderes de milicias pasaron a formar parte de la clase gobernante de Líbano, que más tarde fue culpada por décadas de corrupción y mala gestión que desembocaron en un colapso económico en 2019.

Cuando se redactaba la actual ley de amnistía, las profundas divisiones sectarias del país quedaron claras en el Legislativo. Legisladores suníes exigieron la liberación de islamistas; los chiíes buscaron la liberación de narcotraficantes, en su mayoría de la región oriental de Baalbek, donde se cultiva cannabis.

Legisladores cristianos exigieron amnistía para cientos de ciudadanos que huyeron a Israel luego que sus fuerzas se retiraran de Líbano en 2000. Muchos tienen vínculos con la milicia del Ejército del Sur del Líbano, respaldada por Israel, que se disolvió cuando Israel se retiró.

“El proyecto de ley ha entrado en el camino de los trueques políticos”, indicó el legislador Nabil Badr, un firme partidario de la amnistía, y agregó que muchos legisladores la están utilizando para obtener réditos políticos.

Nuevos combates con Israel han creado un desafío

Maryam Younnes tenía 5 años cuando huyó con su familia a Israel en 2000. Espera que la amnistía le permita regresar al Líbano, donde pueda volver a ver a su abuela y visitar la tumba de su padre. Él había sido comandante del SLA y su cuerpo fue llevado a su ciudad natal para ser enterrado después que murió en 2013.

Pero las consideraciones políticas siguen presentes.

“Regresaremos una vez que Líbano esté libre de (Hezbollah), de armas ilegales, y una vez que haya paz entre Líbano e Israel”, expresó Younnes. Hezbollah, que surgió en el sur del Líbano en 1982 en respuesta a la invasión israelí, pudo conservar sus armas tras la guerra civil para combatir a las fuerzas israelíes de ocupación.

Después que Israel se retiró, cientos de miembros del SLA se quedaron en Líbano y recibieron condenas de prisión, y algunos fueron liberados más tarde.

El proyecto de ley de amnistía señala que los ciudadanos libaneses que viven en Israel serán tratados de acuerdo con una ley de 2011 que establece que los miembros de la milicia proisraelí serán detenidos a su llegada al Líbano y sometidos a “un juicio justo”.

Pero Younnes declaró: “Nuestra gente no es criminal”.

Al tiempo que Líbano e Israel mantienen sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas, cuando crece un nuevo conflicto, Younnes espera que eventualmente haya un tratado de paz con fronteras abiertas.

“Estoy segura de que la situación cambiará y quiero regresar a mi país”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP