Líbano celebra final de veto a vuelos desde EEUU tras 41 años y otras noticias en Oriente Medio

Además, las autoridades apuntaron el sábado que los ataques contra el aeropuerto internacional de Riad, en Arabia Saudí, de principios de semana causaron dañaron tres aeronaves. En Sudán, un ataque con dron mató a decenas de personas, entre las que había niños.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias de Oriente Medio.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, manifestó que la decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de revocar las restricciones de vuelos entre ambos países, impuestas hace cuatro décadas, era un indicio de la confianza de Washington en las medidas adoptadas por Beirut para abordar la seguridad de la aviación civil.

La conexión directa entre Estados Unidos y Líbano fue suspendida en 1985 por el gobierno del presidente Ronald Reagan tras el secuestro del vuelo 847 de TWA.

Trump hizo el sorpresivo anuncio de que permitiría a las aerolíneas estadounidenses reanudar los vuelos directos a Líbano durante una visita de Aoun a Washington en julio. Aunque ordenó levantar las restricciones hace casi dos semanas, la decisión se anunció públicamente el sábado.

La medida se produce después de que el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, quedara gravemente debilitado tras librar dos guerras contra el vecino Israel en los últimos dos años, en las que murieron muchos de sus altos mandos políticos y militares.

Ataques hutíes a aeropuerto saudí dañan 3 aviones

Dos funcionarios regionales indicaron el sábado que los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen —que cuentan con el respaldo de Irán— contra el aeropuerto de Riad el jueves dañaron tres aviones. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

Tres ciudadanos saudíes murieron y varios más resultaron heridos, reportó el viernes la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí.

El tráfico aéreo volvió a quedar interrumpido el viernes por la noche cuando los hutíes dispararon otro misil contra el aeropuerto, señaló uno de los funcionarios. Flightradar24, una web de seguimiento del tráfico aéreo, indicó que muchos vuelos fueron desviados.

En Yemen, los combates entre los hutíes y las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí se han intensificado. La coalición encabezada por Riad brinda apoyo aéreo a las fuerzas gubernamentales yemeníes en un intento de revertir los avances del grupo insurgente.

Ataque con dron mata al menos a 40 en Sudán, según grupo

Un ataque con avión no tripulado causó al menos a 40 fallecidos, incluyendo varios niños, en Sudán a lo largo de la frontera con Etiopía, según Emergency Lawyers, un grupo que monitorea la guerra.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, una organización paramilitar que lucha contra el ejército sudanés desde 2023, fue responsable del ataque ocurrido el viernes en la zona de Abu Shandi, en el estado del Nilo Azul, en Sudán, explicó el grupo.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo estar consternada por el ataque.

El conflicto ha matado al menos a 150.000 personas, según ACLED, que también hace un seguimiento de la guerra, aunque los grupos de ayuda señalan que la cifra real podría ser mucho mayor.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP