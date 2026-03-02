americateve

Liam Lawson dice que los F1 de 2026 no son 'muy divertidos' de conducir

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — El piloto neozelandés Liam Lawson espera con ganas el inicio de la nueva temporada de Fórmula 1 en Melbourne este fin de semana, aunque afirma que los autos de la nueva era no son “súper divertidos” de conducir.

Liam Lawson, de Nueva Zelanda, piloto de Racing Bulls, se prepara para una sesión de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, el jueves 12 de febrero de 2026, en Sakhir, Bahréin. (AP Foto/Altaf Qadri)
Lawson espera desarrollarse tras una complicada temporada 2025, en la que solo duró dos carreras con Red Bull antes de ser degradado al equipo hermano Racing Bulls.

Tuvo resultados dispares y quedó opacado por su compañero Isack Hadjar, quien ahora se unió a Max Verstappen en Red Bull. Lawson fue el último piloto en tener confirmado su lugar en la parrilla de 2026 y en Racing Bulls se le ha sumado el novato Arvid Lindblad.

Lawson comentó en una entrevista de radio en Nueva Zelanda el martes que las nuevas regulaciones, que han incorporado unidades de potencia híbridas y configuraciones aerodinámicas diferentes, han sido “desafiantes”.

“En algunos aspectos el auto se mueve bastante más y, depende de cómo lo mires, eso puede ser más disfrutable”, señaló. “Pero, obviamente, estamos tratando de extraer cada milésima de tiempo por vuelta del auto y, en cierto modo, se siente que no puedes atacar tanto como podías en el pasado, cuando tenías mucha más carga aerodinámica”.

Lawson dijo que los autos de 2026 son notablemente más pequeños y “un poco más juguetones” de conducir.

“Pero creo que la principal razón de eso es simplemente porque le hemos quitado una cantidad significativa de aerodinámica al auto”, explicó Lawson. “Cuando tienes un auto con una carga aerodinámica extremadamente alta, está diseñado para empujar a través del aire en línea recta”.

Racing Bulls utilizará nuevas unidades de potencia Red Bull-Ford en 2026 y Lawson indicó que su equipo ha quedado satisfecho con su fiabilidad. Añadió que la fiabilidad será un tema clave al inicio de la temporada.

Lawson ha aprendido mucho de la temporada pasada, pese a sus dificultades.

“Estoy agradecido de haber pasado por eso y me siento mucho mejor de cara a este año, pero el hecho de que haya autos nuevos y regulaciones nuevas introduce algo completamente nuevo que es bastante desconocido”, manifestó.

“A nivel personal, me siento muy cómodo y entusiasmado por la temporada, pero, en muchos sentidos, obviamente con estos autos nuevos, hay muchas incógnitas”.

El Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, en Melbourne, abrirá la temporada 2026 el domingo.

