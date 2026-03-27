Lewandowski y Džeko buscan unirse al grupo estelar de veteranos en el Mundial

El bosnio Edin Dzeko (izquierda), de Bosnia y Herzegovina, celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol de su equipo durante el juego de semifinales de la repesca para la Copa del Mundo entre Gales y Bosnia y Herzegovina en Cardiff, Gales, el jueves 26 de marzo de 2026. (Nick Potts/PA vía AP) AP

Sus goles igualaron el marcador en la segunda mitad de las semifinales europeas del repechaje, que Polonia y Bosnia-Herzegovina terminaron ganando a última hora del jueves.

Lewandowski y Džeko serán los capitanes de sus países en las finales del repechaje el martes, con el objetivo de llegar a un Mundial que se perfila como el último para un brillante grupo de veteranos.

Cristiano Ronaldo tiene ahora 41 años, Luka Modrić tiene 40 y Lionel Messi cumplirá 39 durante la fase de grupos.

Todos ellos ganadores del Balón de Oro y todavía con una influencia talismánica en las selecciones de Portugal, Croacia y Argentina, que estarán en Norteamérica en junio.

Es probable que Ronaldo ni siquiera sea el jugador de mayor edad en el torneo de 48 selecciones.

El portero escocés Craig Gordon ya cumplió 43 años desde que brilló en un emocionante clasificatorio decisivo contra Dinamarca. El más veterano de la historia fue Essam El Hadary, que con 45 años atajó para Egipto contra Arabia Saudí en el Mundial de 2018.

¿Se les unirán Lewandowski y Džeko?

Lewangoalski otra vez

“Para Lewandowski fue como otro día en la oficina, ¿no?”, comentó el lateral derecho de Polonia Matty Cash tras la remontada 2-1 ante Albania en Varsovia.

Polonia iba por detrás por el gol inicial de Albania justo antes del descanso, cuando su inspirador capitán anotó su 89.º gol internacional.

Lewandowski se elevó en el segundo palo en un córner al minuto 63 y cabeceó hacia abajo y al fondo de la red albanesa. La victoria quedó asegurada en el 73 con un potente disparo desde 25 metros de Piotr Zieliński, el mediocampista del Inter de Milán.

“Quizá no fue el partido de nuestros sueños, pero no me voy a quejar”, manifestó Lewandowski, de 37 años. “Ganamos y eso es lo más importante”.

Ahora Polonia viaja a Suecia, que venció 3-1 a Ucrania gracias a un triplete de Viktor Gyökeres el jueves.

Džeko impulsa a Bosnia hacia la prueba ante Italia

Bosnia perdía 1-0 ante Gales en el minuto 86 y se enfrentaba al final del camino hacia la clasificación al Mundial cuando Džeko saltó más alto que el portero galés Karl Darlow y desvió su cabezazo hacia la portería desprotegida.

Džeko cumplió con su cometido con su 73.º gol con la selección y observó desde el banquillo en la prórroga antes de una tanda de penales que sus compañeros ganaron 4-2.

“Cuando ves todo, merecíamos esta victoria”, afirmó Džeko. “Ganar a Gales fuera, que nunca es fácil; un poco de suerte, pero también calidad en la tanda de penales”.

Italia visita Zenica el martes, cuando uno de los equipos se ganará un lugar en su primer Mundial desde la edición de 2014 en Brasil.

“Lo significaría todo”, expresó Džeko, cuyo gol hace 12 años fue anulado erróneamente por fuera de juego en una derrota 1-0 ante Nigeria en la era previa al VAR. Eso envió a Bosnia a casa tras la fase de grupos en su única participación en un Mundial como nación futbolística independiente.

“No solo para mí, sino también para estos chicos jóvenes, esta nueva generación”, señaló Džeko. “Hay muchos buenos jugadores”.

Entre ellos está Kerim Alajbegović, el extremo del Salzburg de 18 años que convirtió con calma el penal decisivo en Cardiff. Alajbegović ni siquiera había nacido en junio de 2007 cuando Džeko jugó —y marcó— en su debut con Bosnia.

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FUENTE: AP