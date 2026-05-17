Lesiones en US antes del Mundial: Aaronson y Richards se lastiman en la Premier

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Brenden Aaronson (centro), del Leeds, reacciona tras fallar una oportunidad de gol durante el partido de fútbol de la semifinal de la Copa de la FA entre el Chelsea y el Leeds en Londres, Inglaterra, el domingo 26 de abril de 2026. (Foto AP/Alastair Grant) AP

Aaronson cayó al suelo, se bajó la media y se sujetó la rodilla antes de recibir atención de los médicos del club. Salió del campo con cautela para ser reemplazado en el minuto 59 del partido contra el Brighton.

Aaronson, quien integró la lista del Mundial de 2022, lucha por ser elegido en el plantel que se dará a conocer el 26 de mayo. Los estadounidenses comienzan los entrenamientos al día siguiente en Fayetteville, Georgia.

En otro hecho que inquietará al entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, el defensa central Chris Richards terminó el empate 2-2 del Crystal Palace con el Brentford el domingo con una molestia en el tobillo izquierdo, después de caer de forma incómoda al disputar un balón aéreo.

Richards, quien ingresó como suplente en el minuto 61, terminó el partido, pero luego se le vio recibiendo ayuda para bajar por el túnel y no parecía llevar puesta la bota izquierda.

“Creo que Chris se torció el tobillo”, comentó el técnico del Palace, Oliver Glasner, y añadió que “está bastante hinchado, así que tenemos que evaluarlo más a fondo”.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP