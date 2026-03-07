Leonard, Garland y Mathurin impulsan a los Clippers 123-120 sobre los Grizzlies

Compartir en:









Brook Lopez (11), pívot de los Clippers de Los Ángeles, lanza sobre Walter Clayton Jr. (4) y Jahmai Mashack (21), bases de los Grizzlies de Memphis, en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 7 de marzo de 2026, en Memphis, Tenn. (Foto AP/Brandon Dill) AP

Bennedict Mathurin terminó con 21 puntos y 10 rebotes, y Derrick Jones Jr. sumó 16 unidades, mientras los Clippers ganaron por cuarta vez en cinco partidos pese a encestar apenas cuatro triples, su cifra más baja de la temporada. Los Ángeles acertó 4 de 17 desde larga distancia.

Ty Jerome encabezó a Memphis con 23 puntos y siete asistencias. Taylor Hendricks anotó 18 y Cedric Coward 15, mientras Memphis sufrió su tercera derrota consecutiva.

Los Clippers, que antes en esta temporada estaban 15 partidos por debajo de .500, ahora tienen marca de 31-32. Ocupan el noveno lugar en la Conferencia Oeste y siguen en la pelea por un boleto a la postemporada.

Mientras tanto, la temporada de los Grizzlies se ha visto marcada por las lesiones. Seis jugadores de la rotación figuraban en la lista de lesionados para el partido del sábado, incluido el base Ja Morant, quien se perdió su vigésimo encuentro por un esguince del ligamento colateral cubital (UCL, por sus siglas en inglés) del codo izquierdo.

