León nombra a ejecutiva mexicana-estadounidense para dirigir las comunicaciones del Vaticano

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El papa León XIV durante el Angelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

María Montserrat Alvarado reemplazará a Paolo Ruffini como prefecta del Dicasterio para la Comunicación, la oficina que controla las operaciones de televisión, radio, internet, publicaciones y el periódico del Vaticano. Cuenta con uno de los mayores presupuestos de todos los departamentos de la Santa Sede.

Al poner a una mujer laica al frente de un importante departamento vaticano, León XIV sigue los pasos del papa Francisco, quien situó a varias mujeres en puestos de liderazgo en la jerarquía de gobierno de la Santa Sede, que sigue dominada por el clero masculino.

León, nacido en Chicago, ha indicado que quiere reformar la manera en que la Iglesia católica en general, y el Vaticano en particular, comunica su mensaje al mundo. Con ese objetivo, ha convocado a cardenales a Roma a finales de este mes para una reunión que buscará “reevaluar la eficacia de la comunicación eclesiástica, incluso a nivel de la Santa Sede, desde una perspectiva más explícitamente misionera”, entre otros temas.

Alvarado es actualmente la presidenta y directora de operaciones de EWTN News, que afirma ser la mayor organización católica de medios de comunicación del mundo. Sus operaciones, con sede en Washington, D.C., incluyen televisión, radio, plataformas en línea y publicaciones en siete idiomas. La familia EWTN, que por lo general tiene inclinaciones conservadoras, incluye, entre otras ramas, a Catholic News Agency, National Catholic Register y las agencias de noticias del Grupo ACI.

Nacida en la Ciudad de México, Alvarado se incorporó a EWTN como conductora de noticieros después de ocupar puestos de liderazgo en el Becket Fund for Religious Liberty, que ha librado batallas legales sobre la relación entre Iglesia y Estado en Estados Unidos para proteger la libertad religiosa.

Durante el pontificado de Francisco, la programación de EWTN solía contar con críticos angloparlantes del papa argentino. En 2021, Francisco arremetió contra esas críticas mediáticas y las calificó como “obra del diablo”, en comentarios interpretados ampliamente como dirigidos a EWTN.

___ La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP