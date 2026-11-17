Foto tomada en un supermercado en Richardson, Texas, el 23 de octubre del 2026. (AP foto/LM Otero) AP

Las ventas minoristas subieron un 0,2% en octubre, por debajo del 0,8% de septiembre, según el informe del Departamento de Comercio publicado el martes.

Las ventas en las gasolineras aumentaron un 1,5% el mes pasado, después de haberse disparado un 30,3% en septiembre. Si se excluyen las gasolineras, las ventas minoristas subieron apenas un 0,1%.

En general, las ventas minoristas se vieron lastradas por una caída en los concesionarios de vehículos motorizados y repuestos. Ese sector registró una baja del 1,6% en octubre, revirtiendo un aumento del 1,3% en septiembre. Si se excluyen las tiendas relacionadas con autos, las ventas minoristas subieron un 0,6%.

Al ajustar por los precios más altos, el gasto del consumidor fue “negativo”, según Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. El índice de precios al consumidor subió un 0,4% en octubre, de acuerdo con datos publicados la semana pasada, más de lo esperado.

“El consumidor cauteloso ha vuelto”, escribió Long. “Las ventas minoristas de octubre fueron tibias. Los presupuestos están ajustados para muchos hogares”.

Señaló que la caída de los precios de la gasolina en noviembre ayudará a liberar algo de efectivo esta temporada navideña, pero los hogares de clase media y de ingresos moderados están “sintiendo la presión”.

Aun con una caída reciente de los precios de la gasolina, un galón todavía cuesta casi un 20% más que en esta misma época del año pasado.

La actividad bajó en las tiendas de ropa y en muebles y artículos para el hogar, según el informe. Artículos deportivos, instrumentos musicales, libros y pasatiempos también disminuyeron. Ese tipo de minoristas había tenido un desempeño sólido durante la primavera y el verano cuando los consumidores se dieron pequeños gustos, apuntó Long.

Uno de los puntos positivos fueron los comercios en línea, que recibieron un impulso por el Amazon Prime Day que tuvo lugar a inicios de octubre. Ese sector subió un 1,2%.

Los datos ofrecen solo una instantánea del gasto del consumidor y no incluyen actividades como viajes y estancias en hoteles. Pero la única categoría de servicios —los restaurantes— registró un aumento del 0,2%.

Aun así, el llamado grupo de control —que excluye servicios de comida, autos, materiales de construcción y ventas en gasolineras, y se utiliza para calcular el crecimiento económico— aumentó un sólido 0,6%.

Los precios más altos de la energía están repercutiendo en otras partes de la economía, causando aumentos en tarifas aéreas, transporte público y envíos. Los precios de los comestibles, por ejemplo, aumentaron un 0,4% tras años de incrementos, según nuevos datos del Departamento de Trabajo.

Las enormes inversiones en inteligencia artificial han exacerbado la inflación al elevar los precios de los chips de computadora y por ende los precios de las laptops, los teléfonos y otros productos electrónicos.

Los minoristas se están preparando para un aumento de la actividad durante el fin de semana de Acción de Gracias, el inicio no oficial del periodo de compras navideñas. Las tiendas han publicitado intensamente ofertas para atraer a clientes que compran cuando creen que los precios han bajado.

Empresas como Kohl’s, Target y Walmart están aplicando estrategias de marketing para atraer a consumidores con presupuestos ajustados.

Target indicó que está ofreciendo más de 8.000 regalos nuevos para las fiestas de invierno, con más de la mitad exclusivos del minorista. La mayoría de los nuevos artículos navideños en Target cuestan 20 dólares o menos, incluidos miles a 5 dólares o menos. Kohl’s ha incrementado la cantidad de sets de regalo en distintos tipos de mercancía.

Los estadounidenses, pese al aumento del costo del crédito, siguen recurriendo a las tarjetas para financiar el gasto, y expertos en crédito señalan que los incumplimientos se han mantenido estables.

“Más estadounidenses que nunca tienen tarjetas de crédito, y las están manejando bien”, declaró Charles Wise, jefe de investigación y consultoría global en la agencia de informes crediticios TransUnion.

Añadió que los saldos pendientes de tarjetas de crédito hasta el mes pasado alcanzaron 1,17 billones de dólares, un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior, con base en datos que abarcan a 178,5 millones de consumidores que tenían una tarjeta de crédito activa hasta el mes pasado. Sin embargo, las tasas de morosidad se mantuvieron estables, precisó.

Eso indica que “los consumidores siguen siendo prestatarios disciplinados de cara a las fiestas”, añadió.

Stephen Lebovitz, director ejecutivo de CBL Properties, propietaria de centros comerciales en Chattanooga, Tennessee, se mantiene optimista sobre la temporada de compras navideñas, y señaló que los precios más altos de la gasolina no han descarrilado la actividad. Considera que un mercado laboral sólido todavía está sosteniendo el gasto entre sus clientes de clase media. Los centros comerciales también se han visto favorecidos por un repunte de la actividad en los cines, impulsado por compradores de la Generación Z.

“La gente está trabajando y ganando, y todavía está gastando”, observó Lebovitz.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP