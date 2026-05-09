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Leipzig vuelve a la Champions tras vencer al atribulado St. Pauli en la Bundesliga

Leipzig sobrevivió a un susto en los minutos finales para asegurar su regreso a la Liga de Campeones la próxima temporada con la victoria el sábado 2-1 sobre St. Pauli que le garantizó el tercer puesto en la Bundesliga.

Willi Orban y David Raum del Leipzig celebran tras el encuentro ante el St. Pauli en la Bundesliga el domingo 9 de mayo del 2026. (Jan Woitas/dpa via AP)
Willi Orban y David Raum del Leipzig celebran tras el encuentro ante el St. Pauli en la Bundesliga el domingo 9 de mayo del 2026. (Jan Woitas/dpa via AP) AP

Leipzig ganaba 2-0 con ambos goles tras saques de esquina, después de que Xaver Schlager empujara un balón suelto justo antes del descanso y Willi Orban marcara de cabeza poco después de la reanudación.

St. Pauli, amenazado por el descenso, mostró señales de vida al final gracias al gol de Abdoulie Ceesay a los 86 miunutos, tras una inusual asistencia de cabeza desde larga distancia de Jackson Irvine.

Es una temporada mucho mejor para Leipzig después de terminar séptimo el año pasado, su peor clasificación en la máxima categoría, y de perder además siete de ocho partidos de la Liga de Campeones.

St. Pauli era 17mo en la liga de 18 equipos tras su noveno partido consecutivo sin ganar. Si Wolfsburg, 16to, logra dar la sorpresa ante el campeón de la Bundesliga, Bayern Múnich, o empata más tarde, el St. Pauli quedaría necesitando una gran victoria en la última jornada para tener alguna esperanza de salvarse.

Stuttgart se acerca a un puesto europeo

El 19no gol liguero de Deniz Undav en la temporada coronó una remontada 3-1 de Stuttgart sobre Bayer Leverkusen y dejó a Stuttgart en el cuarto puesto que da acceso a la Liga de Campeones.

Leverkusen sorprendió con el gol de Aleix García a los 34 segundos de juego en un contraataque, pero Ermedin Demirovic empató para Stuttgart en el quinto minuto y provocó un penalti que Maximilian Mittelstädt transformó para poner a su equipo por delante justo antes del descanso.

Undav, el segundo máximo goleador de la liga detrás de Harry Kane añadió el tercero tras un centro de Jamie Leweling.

Leverkusen era sexto, con apenas una mínima posibilidad de alcanzar un puesto de Liga de Campeones.

Hoffenheim estaba igualado a puntos con Stuttgart en el quinto lugar después de que su victoria 1-0 sobre Werder Bremen se facilitara por una tarjeta roja en el quinto minuto para Yukinari Sugawara, de Bremen, por una entrada temeraria con los tacos por delante. Bazoumana Toure anotó el único gol tras un córner.

Augsburg era noveno después de que una victoria 3-1 sobre Borussia Moenchengladbach impulsara sus esperanzas de alcanzar la próxima temporada la Conference League.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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