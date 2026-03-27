americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lehecka arrolla a Fils, se instala en final del Abierto de Miami y va por su título más importante

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Por segundo año consecutivo, un jugador checo ha llegado a la final del Abierto de Miami.

El checo Jiri Lehecka celebra su victoria sobre el francés Arthur Fils en el Abierto de Miami, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El checo Jiri Lehecka celebra su victoria sobre el francés Arthur Fils en el Abierto de Miami, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Jiri Lehecka, 21er preclasificado, avanzó a la final más importante de su ascendente carrera en el circuito de la ATP el viernes, al arrollar al 28º preclasificado Arthur Fils por 6-2, 6-2 en la primera semifinal en el Hard Rock Stadium.

Jakub Mensik, compatriota de Lehecka, ganó el Abierto de Miami el año pasado. El dúo disfrutó de un éxito resonante en el sur de Florida hace seis meses como parte de la victoria de la República Checa en segunda ronda sobre Estados Unidos en la Copa Davis.

Lehecka se enfrentará al ganador de la semifinal estelar pautada para el viernes por la noche entre Jannik Sinner, segundo preclasificado, y el cuarto Alexander Zverev.

El checo disputará su primera final en un evento ATP Masters 1.000. El cuadro masculino se debilitó después de que Carlos Alcaraz cayó sorpresivamente en la tercera ronda ante Sebastian Korda y de que Novak Djokovic se saltó el torneo debido a una dolencia en el hombro derecho.

“Estaré viendo el partido de esta noche. Dos grandes, con experiencia”, dijo Lehecka.

El tenista de 24 años le quebró el servicio a Fils en el juego inicial y el desenlace nunca pareció en duda. En el punto de partido, Lehecka conectó un ace abierto y levantó los brazos en señal de triunfo.

Lehecka terminó con seis aces, ninguna doble falta y no enfrentó ni un punto de quiebre.

En el juego inicial, Lehecka aprovechó el punto de quiebre cuando el golpe de derecha en carrera de Fils pegó en la base de la red.

Lehecka le quebró el servicio a Fils dos veces en el primer set y ganó el 82% de los puntos con su primer saque. Lehecka todavía no ha cedido un quiebre en el torneo.

Fils, francés de 21 años, había salvado cuatro puntos de partido en su victoria de cuartos de final sobre el estadounidense Tommy Paul, pero pareció tener poco combustible. Había ganado su último enfrentamiento en los cuartos del Abierto de Qatar en Doha, 6-3, 6-3, el 19 de febrero.

“Decepcionado por la derrota de hoy, podría haberlo hecho mejor. Fue completamente diferente en Doha. Llegué con la mente fresca, todo fresco. Me costó encontrar un ritmo”, indicó.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: "EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR"

Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

Muere Pánfilo en La Habana, el cubano que se hizo viral por gritar jama en plena crisis

Muere Pánfilo en La Habana, el cubano que se hizo viral por gritar "jama" en plena crisis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter