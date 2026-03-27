Lehecka arrolla a Fils, se instala en final del Abierto de Miami y va por su título más importante

El checo Jiri Lehecka celebra su victoria sobre el francés Arthur Fils en el Abierto de Miami, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Jiri Lehecka, 21er preclasificado, avanzó a la final más importante de su ascendente carrera en el circuito de la ATP el viernes, al arrollar al 28º preclasificado Arthur Fils por 6-2, 6-2 en la primera semifinal en el Hard Rock Stadium.

Jakub Mensik, compatriota de Lehecka, ganó el Abierto de Miami el año pasado. El dúo disfrutó de un éxito resonante en el sur de Florida hace seis meses como parte de la victoria de la República Checa en segunda ronda sobre Estados Unidos en la Copa Davis.

Lehecka se enfrentará al ganador de la semifinal estelar pautada para el viernes por la noche entre Jannik Sinner, segundo preclasificado, y el cuarto Alexander Zverev.

El checo disputará su primera final en un evento ATP Masters 1.000. El cuadro masculino se debilitó después de que Carlos Alcaraz cayó sorpresivamente en la tercera ronda ante Sebastian Korda y de que Novak Djokovic se saltó el torneo debido a una dolencia en el hombro derecho.

“Estaré viendo el partido de esta noche. Dos grandes, con experiencia”, dijo Lehecka.

El tenista de 24 años le quebró el servicio a Fils en el juego inicial y el desenlace nunca pareció en duda. En el punto de partido, Lehecka conectó un ace abierto y levantó los brazos en señal de triunfo.

Lehecka terminó con seis aces, ninguna doble falta y no enfrentó ni un punto de quiebre.

En el juego inicial, Lehecka aprovechó el punto de quiebre cuando el golpe de derecha en carrera de Fils pegó en la base de la red.

Lehecka le quebró el servicio a Fils dos veces en el primer set y ganó el 82% de los puntos con su primer saque. Lehecka todavía no ha cedido un quiebre en el torneo.

Fils, francés de 21 años, había salvado cuatro puntos de partido en su victoria de cuartos de final sobre el estadounidense Tommy Paul, pero pareció tener poco combustible. Había ganado su último enfrentamiento en los cuartos del Abierto de Qatar en Doha, 6-3, 6-3, el 19 de febrero.

“Decepcionado por la derrota de hoy, podría haberlo hecho mejor. Fue completamente diferente en Doha. Llegué con la mente fresca, todo fresco. Me costó encontrar un ritmo”, indicó.

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FUENTE: AP