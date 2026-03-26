Legislatura de California aprueba renombrar Día de César Chávez tras acusaciones de abuso sexual

Se espera que el gobernador demócrata Gavin Newsom firme rápidamente el proyecto de ley.
SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — La Legislatura de California votó el jueves para cambiar el nombre del Día de César Chávez por el Día de los Trabajadores Agrícolas luego de las explosivas acusaciones de abuso sexual contra el dirigente sindical.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
