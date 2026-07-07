Legislativo de Ecuador aprueba reforma que reduce plazos de extradición de nacionales y extranjeros

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Antes de los cambios, quienes estaban requeridos por otros países se sometían a un proceso judicial que podría tomar varios años. Un referendo de 2024 permitió la extradición de connacionales en el país andino.

La legisladora oficialista Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia, argumentó que aunque la ley estipulaba que se debía ejecutar la extradición en 24 meses muchos procesados se “demoraban tres, cuatro, cinco y hasta seis años. Lo que estamos haciendo es acortar los plazos”.

Con las reformas se establece un plazo de 60 días para que un país pueda pedir a alguien en extradición y otros 30 días para llevarse al detenido, aunque señalan que no se podrá extraditar a un procesado si el país solicitante no le ofrece garantía de respeto a la vida y derechos.

También se suspende los plazos de prescripción de la acción judicial y la pena para ecuatorianos que hayan sido apresados en el extranjero y pedidos en extradición por su país, a fin de evitar que los delitos queden sin sanción.

Estas reformas fueron aprobadas con 139 votos y confluyeron el oficialista partido Acción Democrática Nacional, la oposición liderada por el partido Revolución Ciudadana e independientes. La Asamblea está integrada por 151 integrantes. Ahora los cambios quedan pendiente a la aprobación o rechazo del Poder Ejecutivo.

La nueva norma busca crear herramientas adicionales ante una acelerada espiral de violencia que afecta a Ecuador en el último lustro, propiciada por poderosas bandas criminales con estrechos nexos con cárteles de Colombia y México, según las autoridades.

El proceso previo para ejecutar una extradición podía extenderse por años en medio de recursos legales de los procesados. En Ecuador alrededor de una tercera parte de los requeridos ha sido enviado a los países solicitantes. En los últimos años, entre los jefes del crimen organizado que Ecuador ha enviado a Estados Unidos figuran Adolfo Macías, alias “Fito”, Celso Moreira, alias “Patucho Celso”, y Darío Peñafiel, alias “Topo”. FUENTE: AP