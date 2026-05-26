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Legislativo de Bolivia anula regulación sobre estado de excepción en medio de prolongadas protestas

LA PAZ, Bolivia (AP) — La Asamblea Legislativa aprobó el martes una ley que anula una norma que regulaba el estado de excepción y que abre la posibilidad que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, acuda a esa medida en medio de prolongadas protestas y bloqueos que han ocasionado desabastecimientos de alimentos y combustible en la nación andina.

Residentes observan a la policía retirar las barricadas levantadas por manifestantes antigubernamentales en una carretera, el sábado 23 de mayo de 2026, en El Alto, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)
Residentes observan a la policía retirar las barricadas levantadas por manifestantes antigubernamentales en una carretera, el sábado 23 de mayo de 2026, en El Alto, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita) AP

“Ahora la decisión es del presidente”, dijo el diputado Rafael López, de la fuerza Libre, de oposición.

Sin embargo, Paz ha privilegiado hasta el momento la vía del diálogo con los sectores en conflicto pese a llamados de algunos sectores para que decrete un estado de excepción con el objetivo de controlar la crisis.

La anulación de la norma se aprobó por más de dos tercios de los diputados en una sesión virtual y será enviada al Poder Ejecutivo para que la promulgue, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, del partido de gobierno.

El domingo, la Cámara de Senadores aprobó la norma en una primera instancia y que anula una regulación de hace seis años impulsada en el anterior gobierno del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS).

Esa ley prohibía cualquier tipo de restricción a la libertad y disponía que las Fuerzas Armadas podían intervenir en el control de disturbios civiles, siempre y cuando la policía fuese superada y no existiera otro medio efectivo para restablecer el orden.

Además, obligaba al Ejecutivo a remitir el decreto de excepción a la Asamblea Legislativa para su revisión y aprobación.

FUENTE: AP

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