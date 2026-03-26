Legisladores de la UE votan a favor de facilitar centros de detención de migrantes fuera del bloque

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Migrantes que tratan de llegar a Reino Unido, caminan por una playa en Gravelines, en el norte de Francia, el 18 de marzo de 2026. (AP Foto/Jean-François Badias) AP

Los europarlamentarios aprobaron la medida por 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. Los partidos de derechas formaron una alianza con los grupos de ultraderecha a los que antes habían descartado para sacar adelante la iniciativa, mientras que las formaciones de izquierda y centro votaron en contra.

Cualquier socio de la Unión Europea podrá ahora negociar por su cuenta o en pequeñas coaliciones para deportar a los migrantes no a sus países de origen, sino a instalaciones aún pendientes de construcción fuera del bloque de 27 naciones.

Grecia, Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca ya han entablado negociaciones con gobiernos principalmente de África para que alberguen centros donde retener a migrantes a quienes se les ha denegado el asilo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP