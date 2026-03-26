Legisladores de la UE aprueban acuerdo comercial con EEUU, pero agregan salvaguardas

ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reunidos en Turnberry, Escocia, el 27 de julio de 2025. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo) AP

El acuerdo fue negociado en julio de 2025 en Turnberry, Escocia, por el presidente Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estableció un arancel del 15% sobre la mayoría de los bienes en un esfuerzo por evitar derechos de importación mucho más altos en ambos lados que podrían haber provocado ondas de choque en economías de todo el mundo.

El nuevo texto ahora indica que el acuerdo puede suspenderse si se determina que Washington “socavó los objetivos del acuerdo, discriminó a los operadores económicos de la UE, amenazó la integridad territorial, las políticas exteriores y de defensa de los Estados miembros, o incurrió en coerción económica”.

Esa cláusula se forjó debido a las tensiones por Groenlandia, manifestó Bernd Lange, legislador alemán y jefe del comité parlamentario de comercio de la UE.

Trump recibió una condena generalizada en el bloque de 27 países al amenazar con tomar el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Se ha retractado de la amenaza, al menos por ahora.

Lange advirtió en una conferencia de prensa tras la votación de los legisladores: “Si esto volviera a ocurrir, entonces inmediatamente se impondrían los aranceles”. Señaló que las modificaciones de protección eran una forma de “blindar” el acuerdo de Turnberry.

El acuerdo será ahora objeto de nuevas negociaciones por parte de los representantes comerciales de la UE, Maroš Šefčovič, y su homólogo de Estados Unidos, Jamieson Greer, quienes se reúnen el viernes al margen del encuentro de la Organización Mundial del Comercio (OMS) en Yaundé, Camerún.

“Necesitamos que el acuerdo UE-EEUU esté en vigor en ambos lados, aportando certeza real a las empresas de la UE y demostrando que una asociación genuina da resultados”, expresó Šefčovič tras la votación en Bruselas.

Hubo formalmente dos votaciones para introducir cláusulas en el acuerdo. Una se aprobó por 417-154 y la otra por 437-144, con decenas de abstenciones en cada caso.

El embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, sostuvo que la votación aportaría “estabilidad y previsibilidad” para las empresas de Estados Unidos y de la UE e impulsaría el crecimiento económico. “Animamos a todas las partes a pensar en el futuro y en la importancia de liberar oportunidades para las empresas a ambos lados del Atlántico”, señaló.

Malte Lohan, director general de la Cámara de Comercio Estadounidense ante la Unión Europea, dijo que la votación es “la señal correcta para las empresas que han quedado atrapadas en la incertidumbre durante el último año” y “un paso necesario hacia un mercado transatlántico más predecible”. La UE pausó el acuerdo tras el fallo de febrero de la Corte Suprema de Estados Unidos que impidió a Trump recurrir a una ley de emergencia para fijar nuevos impuestos a las importaciones. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE encargado de las negociaciones comerciales, buscó claridad sobre las repercusiones del fallo judicial.

El intercambio de bienes y servicios entre ambas partes ascendió a 1,7 billones de euros (2 billones de dólares) en 2024, o un promedio de 4.600 millones de euros al día, según Eurostat, la agencia de estadísticas de la UE.

Las principales exportaciones de Europa a Estados Unidos son productos farmacéuticos, automóviles, aeronaves, productos químicos, instrumentos médicos y vino y bebidas espirituosas. Entre las principales exportaciones estadounidenses al bloque figuran servicios profesionales y científicos como sistemas de pago e infraestructura en la nube, petróleo y gas, productos farmacéuticos, equipos médicos, productos aeroespaciales y automóviles.

La legisladora croata Željana Zovko señaló que, pese a la disputa comercial entre Bruselas y Washington, el comercio trasatlántico creció el último año. “Esta resiliencia demuestra que el comercio transatlántico funciona, y si funciona, deberíamos fortalecerlo, no frenarlo”, señaló.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP