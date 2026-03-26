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Legisladora demócrata pide a juez retirar el nombre de Trump del Kennedy Center

Una legisladora demócrata pidió a un juez federal que obligue al Kennedy Center a bloquear y revertir los esfuerzos por añadir el nombre del presidente Donald Trump al histórico recinto de artes escénicas.

En una moción presentada el miércoles, la representante Joyce Beatty, de Ohio, sostiene que el Congreso fue claro en su intención de que el Kennedy Center lleve el nombre del fallecido presidente John F. Kennedy, y de nadie más.

La moción argumenta: “Cambiar el nombre del Kennedy Center por el del presidente Trump —sin ninguna autorización del Congreso— socava la razón de ser del Centro y frustra su propósito como el único memorial al presidente Kennedy en Washington, D.C.”.

La junta directiva elegida por Trump votó en diciembre para renombrar el recinto como el Trump-Kennedy Center, al sostener que el presidente republicano merecía el reconocimiento por sus esfuerzos para renovar la institución, que fue nombrada en honor del presidente demócrata asesinado en 1963. Pero la medida provocó de inmediato protestas de demócratas y de algunos miembros de la familia Kennedy, además de preguntas de académicos e historiadores sobre si el cambio era legalmente permisible.

La moción de Beatty sostiene que los legisladores han dejado claro en distintos momentos a lo largo de la historia del Kennedy Center que ningún otro nombre debería aparecer en el edificio.

Según la moción, “el Congreso fue particularmente sensible a que no aparecieran otros nombres en los muros exteriores del Centro, aparte de la señalización que designa a la institución como un memorial al presidente Kennedy”.

Un día después de la decisión de la junta en diciembre, el nombre de Trump fue añadido a la fachada del Kennedy Center, una parte icónica del paisaje urbano de Washington que se alza a orillas del río Potomac. El cambio de nombre también se ha reflejado en el sitio web del Kennedy Center y en sus canales de redes sociales.

En un comunicado, los abogados de Beatty, Norm Eisen, miembro de la junta de Democracy Defenders Action, y Nathaniel Zelinsky, abogado principal del Washington Litigation Group, señalaron: “Estamos pidiendo al tribunal que haga cumplir la ley y revierta este cambio de nombre ilegal. Este abuso de poder es un ataque al Estado de derecho y a la memoria de John Kennedy y no puede mantenerse”.

El Kennedy Center, una pieza central de la escena artística de la capital desde su apertura en 1971, será cerrado por Trump este verano para una renovación que se espera dure alrededor de dos años. Ese cierre es objeto de un esfuerzo legal separado, ya que una coalición de ocho grupos culturales y de preservación histórica presentó una demanda para bloquear más cambios físicos en el centro.

A través de su cargo en el Congreso, Beatty es miembro ex officio de la junta del Kennedy Center. Un juez federal dictaminó a principios de este mes que ella podía participar en una reunión de la junta, pero no obligó a la junta a permitirle votar sobre el cierre.

FUENTE: AP

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