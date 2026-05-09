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Lautaro anota de nuevo y el campeón de la Serie A Inter vence a Lazio antes de la Copa Italia

MILÁN (AP) — Después de ayudar al Inter de Milán a conquistar el título de la Serie A, el capitán Lautaro Martínez también parece encaminado a ganar el premio al máximo goleador.

El argentino Lautaro Martínez del Inter de Milán controla el balón frente a Adam Marušić de la Lazio en encuentro de la Serie A el sábado 9 de mayo del 2026. (Fabrizio Corradetti/LaPresse via AP)
El argentino Lautaro Martínez del Inter de Milán controla el balón frente a Adam Marušić de la Lazio en encuentro de la Serie A el sábado 9 de mayo del 2026. (Fabrizio Corradetti/LaPresse via AP) AP

El argentino anotó uno y asistió en otro gol para ayudar al Inter a imponerse el sábado 3-0 a la Lazio, que jugó con 10 hombres, en un ensayo de la final de la Copa Italia.

Con ello, elevó su cuenta a 17 goles en la liga, cuatro más que su rival más cercano, su compañero Marcus Thuram. Como dúo, Tasos Douvikas y Nico Paz tienen cinco menos que el campeón mundial con Argentina.

Quedan tres jornadas después de este fin de semana.

El Inter aseguró el título de la Serie A el domingo pasado y puede completar el doblete liga-copa si gana la final de la Copa Italia el miércoles, cuando volverá a enfrentar a la Lazio en el Estadio Olímpico.

El sábado, el Inter se adelantó en el sexto minuto, cuando un saque de banda largo fue peinado por Thuram para que Lautaro rematara de volea desde corta distancia.

El Inter amplió la ventaja poco antes del descanso. Lautaro y Andy Diouf intercambiaron varios pases por el costado izquierdo del área antes de que argentino la sirviera hacia el centro para que Petar Sucic disparara desde apenas fuera del área.

Las esperanzas de la Lazio de rescatar algo se redujeron al 59, cuando el defensor Alessio Romagnoli fue expulsado por una entrada alta y con los tacos por delante, sobre Ange-Yoan Bonny — el atacante del Inter tuvo suerte de salir ileso. Romagnoli será suspendido cuando la Lazio enfrente a la Roma el próximo domingo.

Henrikh Mkhitaryan sentenció el resultado para el Inter.

Los sardos aún no están a salvo

El Cagliari todavía no está matemáticamente a salvo del descenso tras perder 2-0 en casa ante el Udinese.

El Cagliari estaba nueve puntos por encima del Cremonese, 18º, que recibe el domingo al Pisa, ya descendido.

El Lecce estaba apenas cuatro puntos por encima de la zona de descenso y más tarde enfrenta a la Juventus, que es cuarta en la tabla.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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