Laureano y Tatis impulsan victoria de Padres 4-1 ante Angelinos que reaccionan tarde

Compartir en:









El jardinero Ramón Laureano festeja con su compañero Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill de los Padres de San Diego tras vencer a los Angelinos de Los Ángeles el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

El cubano Adrián Morejón (2-0) ponchó a dos en un episodio y un tercio de relevo sin carreras para llevarse la victoria, y Mason Miller consiguió su séptimo salvamento pese a permitir un sencillo y otorgar una base por bolas en la novena.

Miller, quien ha permitido dos hits, ha dado dos bases por bolas y ha ponchado a 25 en 10 1/3 episodios esta temporada, amplió su racha sin permitir carreras a 31 2/3 innings, que se remonta al 6 de agosto pasado.

Los equipos estaban empatados sin carreras cuando el venezolano Freddy Fermin y Jake Cronenworth abrieron la octava con bases por bolas de cuatro lanzamientos ante Ryan Zeferjahn (1-1). Laureano conectó un sencillo impulsor por el centro para poner el 1-0, cortando la racha de San Diego de 16 entradas sin anotar. Tatis siguió con un rodado suave de hit-and-run impulsor por un hueco desocupado en la segunda base para el 2-0.

Los Angelinos recortaron la desventaja a 2-1 en la parte baja de la octava cuando Logan O’Hoppe y Adam Frazier conectaron sencillos ante Jason Adam y Nolan Schanuel pegó un sencillo impulsor con dos outs. Pero Jo Adell rodó para out y terminó la entrada.

San Diego amplió la ventaja a 4-1 en la novena con el elevado de sacrificio de Laureano y el sencillo impulsor de Tatis.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP