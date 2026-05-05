Las bancas se vacían durante el juego Tigres-Medias Rojas, tras pelotazo de Framber Valdez

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A.J. Hinch, manager de los Tigres de Detroit, habla con el pelotero venezolano Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, luego de un altercado entre los equipos, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/José Juárez) AP

Los Medias Rojas ganaban por 8-2, transcurridas tres entradas antes de que los venezolanos Willson Contreras y Wilyer Abreu abrieran la cuarta con largos jonrones.

Al siguiente pitcheo, el lanzador dominicano de los Tigres, Framber Valdez, golpeó a Trevor Story con una recta de 94 mph. Story se quedó mirando hacia el montículo mientras el receptor de los Tigres Dillon Dingler, y el umpire principal Adam Beck, se interpusieron entre él y Valdez.

Eso provocó que se vaciaran ambas bancas y que, con el tiempo, los relevistas salieran al terreno. Nadie parecía particularmente enojado, pero todos se quedaron de pie unos minutos antes de regresar a las bancas y a los bullpens.

Finalmente, Valdez fue expulsado por el umpire de tercera base, Dan Iassogna, lo que puso fin a una noche en la que permitió 10 carreras — siete limpias — en poco más de tres innings.

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FUENTE: AP