americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Las bancas se vacían durante el juego Tigres-Medias Rojas, tras pelotazo de Framber Valdez

DETROIT (AP) — Las bancas se vaciaron durante la cuarta entrada del juego del martes entre los Tigres de Detroit y los Medias Rojas de Boston, aunque el altercado no llegó a los golpes.

A.J. Hinch, manager de los Tigres de Detroit, habla con el pelotero venezolano Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, luego de un altercado entre los equipos, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/José Juárez)
A.J. Hinch, manager de los Tigres de Detroit, habla con el pelotero venezolano Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, luego de un altercado entre los equipos, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/José Juárez) AP

Los Medias Rojas ganaban por 8-2, transcurridas tres entradas antes de que los venezolanos Willson Contreras y Wilyer Abreu abrieran la cuarta con largos jonrones.

Al siguiente pitcheo, el lanzador dominicano de los Tigres, Framber Valdez, golpeó a Trevor Story con una recta de 94 mph. Story se quedó mirando hacia el montículo mientras el receptor de los Tigres Dillon Dingler, y el umpire principal Adam Beck, se interpusieron entre él y Valdez.

Eso provocó que se vaciaran ambas bancas y que, con el tiempo, los relevistas salieran al terreno. Nadie parecía particularmente enojado, pero todos se quedaron de pie unos minutos antes de regresar a las bancas y a los bullpens.

Finalmente, Valdez fue expulsado por el umpire de tercera base, Dan Iassogna, lo que puso fin a una noche en la que permitió 10 carreras — siete limpias — en poco más de tres innings.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter