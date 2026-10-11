Las autoridades indias liberan de detención a líderes del movimiento de protesta Cucaracha

Personal de seguridad detiene a un manifestante durante una protesta juvenil contra el jefe electoral del país, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi, India, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Vipin) AP

Los tres líderes —Abhijeet Dipke, Saurav Das y Ashutosh Ranka— quedaron en libertad con la condición de que no cometan “ninguna alteración del orden público durante un año”, manifestó Ratna Singh, directora jurídica del movimiento, en una publicación en redes sociales. No estaba claro qué significaba la condición ni si restringiría su participación en protestas.

La policía abordó el vuelo de los líderes procedente de Mumbai después de que aterrizara en Nueva Delhi el sábado y los detuvo mientras se preparaban para encabezar una manifestación en Nueva Delhi.

Las autoridades han puesto en marcha una amplia ofensiva de seguridad en la capital, con la detención de más de 2.000 manifestantes, entre ellos varios legisladores de la oposición. Se cancelaron los servicios de tren hacia la capital, se cerraron estaciones del metro y se suspendió el internet móvil en partes de la ciudad.

La mayoría de los detenidos fueron liberados a última hora del sábado, informó la policía.

“Nunca ha visto este país a un cobarde y matón más grande”, escribió en X.

Las protestas se centran en la revisión del padrón electoral, que, según los críticos, tiene motivaciones políticas. La revisión, que comenzó el verano pasado, ha eliminado más de 130 millones de nombres de las listas.

Los manifestantes exigen la renuncia de Gyanesh Kumar, el comisionado jefe electoral. El Partido Bharatiya Janata de Modi, que gobierna el país, y la Comisión Electoral niegan las acusaciones de manipulación.

El movimiento Cucaracha comenzó como una campaña satírica en internet este verano, después de que el presidente de la Corte Suprema de India comparara a los jóvenes desempleados con insectos. Muchos jóvenes indios asumieron el comentario y adoptaron la cucaracha como símbolo de resiliencia.

Las protestas encabezadas por el grupo forzaron la renuncia del ministro de Educación de Modi en julio, un revés poco común para el primer ministro, que lleva más de 12 años en el poder.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP