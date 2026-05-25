Las autoridades del sur de California intentan evitar explosión o fuga de tanque químico dañado

Un tanque dañado es rociado con agua en GKN Aerospace en Garden Grove, Caliornia, el domingo 24 de mayo después de que el tanque, que contiene un producto químico para fabricar piezas de plástico, se sobrecalentara el jueves. (AP Foto/Ethan Swope) AP

Unos 50.000 residentes en Garden Grove, una ciudad de aproximadamente 170.000 habitantes a unos 40 millas (60 kilómetros) al sur del centro de Los Ángeles, han sido evacuados y esperan una resolución. El tanque se sobrecalentó el jueves y comenzó a liberar vapores, lo que hizo que funcionarios locales y estatales se apresurasen a intervenir para evitar el peor escenario posible en el recinto de la empresa aeroespacial.

Los responsables de bomberos planeaban enviar a un equipo durante la noche para determinar si la presión se ha aliviado, lo que reduciría las probabilidades de una explosión, señaló el jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern, en un video publicado a última hora del domingo en la cuenta de X de la agencia.

El modelado atmosférico mostraba una fuga activa del tanque hasta la noche del domingo, indicó McGovern.

Los bomberos han rociado repetidamente el tanque con agua en un intento de enfriar el material en su interior, metacrilato de metilo, que se utiliza para fabricar piezas de plástico. El interior del tanque alcanzó los 37,7 Celsius (100 grados Fahrenheit) el domingo, un aumento de 10 ºF (5,5 ºC) desde el sábado, según el senador estatal demócrata Tom Umberg.

Los bomberos descubrieron durante el fin de semana que el tanque se había agrietado, lo que redujo el potencial de una explosión devastadora.

Funcionarios trabajan para prevenir un desastre

El gobernador, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia el sábado y dijo que había pedido al presidente, Donald Trump, que emitiera una declaración de emergencia para reforzar el apoyo federal a los funcionarios locales y estatales.

El tanque en GKN Aerospace Transparency Systems, que fabrica piezas para aeronaves comerciales y militares, contiene de 22.700 a 26.500 litros (de 6.000 a 7.000 galones) de metacrilato de metilo utilizado para fabricar piezas de plástico.

Las pruebas de monitoreo encontraron que la contaminación del aire alrededor de la zona de evacuación estaba dentro de los límites normales y se está utilizando equipo especializado para garantizar que no se libere gas, informaron el sábado funcionarios ambientales estatales y federales.

El primer objetivo de los bomberos es enfriar la sustancia química dentro del tanque para prevenir una fuga o una explosión.

Drones monitoreaban las temperaturas a intervalos de 10 minutos para vigilar cualquier aumento repentino. Se han instalado barreras de contención para evitar que el material llegue a los desagües pluviales o alcance arroyos o el océano cercano en caso de un derrame, comentó en redes sociales el jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado Orange, Craig Covey.

A medida que aumenta la temperatura interior, el metacrilato de metilo se convierte de líquido a gas y aumenta la presión, según el profesor de ingeniería de la Universidad Purdue Andrew Whelton, quien explicó que la grieta podría suponer que se está liberando producto o presión, lo que reduce la probabilidad de una explosión.

“Piense en una lata de refresco. Si la deja en un auto caliente puede explotar. Pero si le hace un agujero a la lata, el producto se libera y la lata en sí no explota”, explicó Whelton.

Es poco probable que los bomberos consideren hacer un agujero en el tanque, por temor a una chispa que pudiera inflamar el gas volátil e inflamable. El peor escenario, afirmó, sería una explosión que pudiera esparcir el químico sobre un área amplia y lanzar metralla.

Cómo enfrentar el desplazamiento y las preocupaciones de salud

Fotos aéreas tomadas por The Associated Press mostraron que las calles en el área estaban vacías el domingo, mientras varios refugios de evacuación permanecían abiertos. En una escuela secundaria de la vecina La Palma, la gente dormía en autos o sobre colchonetas y sacos de dormir en el asfalto.

Garden Grove está junto a Anaheim, donde se encuentran los dos parques temáticos de Disneyland, que no estaban bajo órdenes de evacuación. Funcionarios del parque dijeron que estaban monitoreando la situación.

La exposición al metacrilato de metilo puede causar problemas respiratorios graves, problemas neurológicos e irritación de la piel, los ojos y la garganta, según hojas informativas sobre el químico.

Whelton señaló que, si ocurre una explosión, será crucial realizar un monitoreo detallado del aire específicamente para metacrilato de metilo y no solo pruebas genéricas de compuestos orgánicos volátiles, como hicieron las autoridades tras el descarrilamiento de un tren en 2023 en East Palestine, Ohio, que liberó más de 115.000 galones (435.000 litros) de cloruro de vinilo después de que las autoridades abrieran cinco vagones cisterna y quemaran el material químico.

Funcionarios de salud del condado Orange dijeron que el químico es fácil de oler y que las personas podrían notarlo en un área amplia sin sufrir daños.

Vecinos emprenden acciones legales

Algunos vecinos de Garden Grove presentaron el sábado una demanda colectiva federal contra GKN Aerospace Transparency Systems, que opera la instalación donde se encuentra el tanque. Los abogados de los residentes argumentaron que, independientemente de lo que ocurra, los valores de las propiedades en la comunidad circundante seguramente se verán afectados.

GKN Aerospace no comentó sobre la demanda, pero se ha disculpado con los residentes y negocios obligados a evacuar. El domingo indicó que estaba “trabajando las 24 horas para mitigar el riesgo de una fuga”.

GKN Aerospace acordó en 2025 pagar a los reguladores estatales más de 900.000 dólares para resolver infracciones relacionadas con el mantenimiento de registros, problemas de permisos y emisiones de óxidos de nitrógeno, según un informe en el sitio web del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

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El periodista de The Associated Press Ethan Swope en Garden Grove, California, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP