Las 24 horas que llevaron al Arsenal al borde de un doblete de Premier y Champions

Leandro Trossard (izquierda) festeja con el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, tras la victoria sobre el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, el martes 5 de mayo de 2026 (John Walton/PA via AP) AP

Sin siquiera jugar el lunes, el equipo del español Mikel Arteta tomó el control de la lucha por el título. El Manchester City fue frenado con un sorprendente empate 3-3 ante el Everton.

Y el martes, el Arsenal aseguró su lugar en la final de la Liga de Campeones por primera vez en 20 años con una victoria 1-0 sobre el Atlético de Madrid.

Aquella dolorosa derrota por 2-1 ante el City el 19 de abril de pronto se siente como un recuerdo lejano, mientras el Arsenal se acerca a los trofeos en dos frentes.

“Creo firmemente saber de lo que es capaz este equipo. Creo que ese partido contra el City no fue un partido que definiera el título, en mi opinión", comentó el mediocampista Declan Rice en declaraciones a Amazon Prime. "Perdimos, no queríamos perder, pero definitivamente no estaba todo terminado”.

Tras conseguir apenas una victoria en un tramo de seis partidos en todas las competiciones entre marzo y abril, el Arsenal parecía desmoronarse bajo la presión de la lucha final por el título.Ha terminado subcampeón de la Liga Premier en tres años consecutivos.

Pero ahora el impulso ha regresado para el club londinense, tras victorias consecutivas en la liga y el triunfo sobre el Atlético, que garantiza que se medirá con el Paris Saint-Germain o el Bayern Múnich el 30 de mayo, en la final de la Liga de Campeones.

“Esos son los giros y vueltas del deporte de élite y, del fútbol en particular, y tienes que estar a la altura porque nunca sabes qué te va a traer el siguiente momento u oportunidad”, explicó Arteta, cuyo único trofeo con el Arsenal ha sido la Copa de la FA en 2020.

El Arsenal tiene cinco puntos de ventaja sobre el City en la liga, tras haber jugado un partido más, con tres jornadas por disputarse.

Eso significa que Arteta está a cuatro partidos de darles a los aficionados del Arsenal su primer título de la Premier desde 2004 y el primer cetro de Liga de Campeones en la historia del club.

“Es muy bueno, después de tantos años, devolverles esa alegría y ver ese orgullo en sus ojos; es hermoso de ver”, expresó Arteta.

Rice señaló que el dolor de quedarse sin el título tres años seguidos y de perder en las semifinales de la Liga de Campeones ante el PSG el año pasado ha fortalecido el carácter del equipo.

“Hay cosas que te duelen como jugador, como el lugar de donde ha venido este club en los últimos años, y lo que hemos estado construyendo, las derrotas ajustadas que hemos tenido en la Premier, quedar eliminados de competiciones de copa... El entrenador ha tomado el control total", indicó. "Hemos seguido construyendo, seguimos sumando calidad a la plantilla, seguimos empujándonos unos a otros.

“Y en esta competición y en la Premier, hemos ido a fondo y nos encontramos en una muy buena posición con menos de un mes por delante”.

___

James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP