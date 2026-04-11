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Larnach pega jonrón de 3 carreras en una tercera de 7 y Mellizos vencen 7-4 a Azulejos

TORONTO (AP) — Trevor Larnach conectó un jonrón de tres carreras, Brooks Lee añadió un cuadrangular en solitario y los Mellizos de Minnesota aprovecharon una tercera entrada de siete carreras para vencer el sábado 7-4 a los Azulejos de Toronto, para su quinta victoria en seis juegos.

Brooks Lee de los Mellizos de Minnesota batea un cuadrangular solitario en la tercera entrada ante los Azulejos de Toronto el sábado 11 de abril del 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
Brooks Lee de los Mellizos de Minnesota batea un cuadrangular solitario en la tercera entrada ante los Azulejos de Toronto el sábado 11 de abril del 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

El bateador designado de los Azulejos, George Springer, salió en la sexta entrada debido a una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo. Springer fue golpeado por una bola de foul en el tercer episodio, pero completó su turno al bate y rodó para out a la tercera base.

El derecho de los Mellizos, Joe Ryan (2-1) permitió dos carreras y dos hits en siete entradas para ganar su segunda apertura consecutiva.

Lee abrió la decisiva tercera entrada con su segundo jonrón en dos juegos y el segundo de la temporada. Ryan Jeffers recibió una base por bolas con las bases llenas y Josh Bell impulsó dos carreras con un sencillo flojo al jardín central corto.

Larnach cerró la entrada con un batazo de 398 pies hacia el jardín derecho, su primer vuelacercas de 2026.

Los Mellizos han conectado jonrones en 25 juegos consecutivos en Toronto, con un total de 53 cuadrangulares en ese lapso. Su último juego sin jonrón en Toronto fue el 25 de agosto de 2017.

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