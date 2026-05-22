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Lanzador de ligas menores de Marineros, José Zerpa, suspendido 80 juegos por dopaje

NUEVA YORK (AP) — El lanzador de los Marineros de Seattle, Jose Zerpa, fue suspendido por 80 juegos el viernes tras dar positivo por la sustancia para mejorar el rendimiento Stanozolol, en el marco del programa antidopaje de ligas menores del béisbol.

Zerpa, un derecho venezolano de 21 años, tiene marca de 4-1 con efectividad de 4,70 en 10 apariciones como relevista este año con Inland Empire de Clase A en la California League. Firmó un contrato de ligas menores con Seattle en 2023 que incluía un bono de 10.000 dólares.

Es el séptimo jugador sancionado este año por una infracción relacionada con drogas.

El jardinero de Atlanta Jurickson Profar fue suspendido por toda la temporada el 3 de marzo después de dar positivo por testosterona exógena y sus metabolitos. La prueba fallida fue la segunda infracción de Profar bajo las normas antidopaje.

El jardinero agente libre Max Kepler fue suspendido por 80 juegos el 9 de enero tras dar positivo por Epitrenbolone.

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FUENTE: AP

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