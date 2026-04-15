LaMelo Ball golpea 2 veces a la mascota Hugo tras victoria de sus Hornets en el play-in

En una secuencia alocada, Ball se desquitó de dos errores críticos cometidos apenas segundos antes al anotar en una bandeja en penetración con la mano derecha cuando quedaban 4,7 segundos, y Charlotte se impuso después de que Miles Bridges bloqueó el intento de bandeja de Davion Mitchell en el otro extremo de la cancha cuando sonó la bocina. Eso desató una celebración desbordada en la cancha en la que participaron jugadores, entrenadores y aficionados, mientras el equipo conseguía su primera victoria de playoffs en casa en una década.

La televisora local WBTV captó video del base, eufórico, propinándole a Hugo dos golpes que parecían juguetones antes de abrazar al compañero Coby White en un abrazo de oso. Hugo simplemente se alejó caminando.

Ball fue el centro de atención toda la noche, y seguía sin estar claro si podría enfrentar una sanción disciplinaria de la liga antes del próximo partido de 'play-in' de Charlotte el viernes por la noche, después de que pareció lanzar un manotazo a la pierna de Bam Adebayo al inicio del segundo cuarto, lo que provocó que el pívot del Heat cayera de espaldas.

A Ball no le señalaron falta y el juego continuó. Adebayo no regresó por una lesión en la parte baja de la espalda, tras jugar apenas 11 minutos.

Ball se disculpó después del partido y afirmó que estaba desorientado en la jugada tras recibir un golpe en la cabeza segundos antes en una penetración hacia el aro.

Los Hornets, novenos preclasificados, jugarán como visitantes contra el perdedor del partido del miércoles por la noche entre Orlando y Filadelfia, mientras buscan cortar una sequía de 10 años sin playoffs.

“Diseñamos una buena jugada, siento yo. Solo la orquesté y funcionó”, manifestó Ball sobre el tiro ganador.

A Ball no le preguntaron sobre haber golpeado a la mascota después del partido. El video del incidente aún no había salido a la luz en ese momento.

“El público estuvo increíble”, comentó Ball sobre el lleno total. “Todos los que vinieron hoy hicieron muchísimo ruido, así que fue un gran ambiente”.

Charlotte pudo forzar la prórroga después de que White encestó un triple desequilibrado desde la esquina cuando quedaban 10,8 segundos para empatar el partido, y Tyler Herro, de Miami, falló un tiro en suspensión al final del tiempo reglamentario.

Los Hornets dejaron escapar una ventaja de cinco puntos en el tiempo extra a raíz de dos pifias de Ball.

Después de que Herro clavó un triple en giro desde la esquina, Ball perdió el balón en la mitad de la cancha y luego cometió falta sobre Herro en un intento de triple. Herro anotó los tres tiros libres para darle brevemente a Miami una ventaja de 126-125, preparando el escenario para el dramatismo de Ball en una jugada de saque de banda.

“Nos mantuvimos unidos durante todo, fue un partido de altibajos. Pero de eso se trata el ‘play-in’”, dijo Bridges. “... Hicimos un gran trabajo ejecutando en ofensiva, LaMelo hizo un gran trabajo consiguiendo una bandeja, y luego ejecutamos en defensa en el otro lado”.

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FUENTE: AP