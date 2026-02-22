americateve

Lakers develan estatua de Pat Riley, el genio del banquillo en la era Showtime de los 80

Los Lakers de Los Ángeles develaron una estatua de Pat Riley fuera de su arena del centro de la ciudad para honrar al entrenador en jefe que fue el artífice de su era campeona del Showtime.

Una estatua del Pat Riley, exentrenador de los Lakers de Los Ángeles, fue develada en el exterior del Crypto.com Arena el domingo 22 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Greg Beacham)
Una estatua del Pat Riley, exentrenador de los Lakers de Los Ángeles, fue develada en el exterior del Crypto.com Arena el domingo 22 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Greg Beacham)

Riley asistió el domingo cuando los Lakers revelaron la figura de bronce de 2,43 metros del miembro del Salón de la Fama, vestido con uno de sus célebres trajes de Giorgio Armani. La estatua se alza en Star Plaza, entre las estatuas de Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson, los dos pilares de los cinco campeonatos de los Lakers en la década de 1980.

Riley fue asistente en ese primer título antes de conducir a los Lakers a los cuatro siguientes, al llegar a siete Finales de la NBA en sus nueve años como su entrenador en jefe. Riley nunca había sido entrenador antes de que el propietario Jerry Buss colocara al exjugador de los Lakers en el cargo en 1981, pero después se convirtió en uno de los grandes de su profesión.

“El tiempo ha pasado tan rápido. Siento que en todo lo que he hecho he sido bendecido. Estuve rodeado de grandeza”, dijo Riley.

Riley, de 80 años, luego alcanzó grandes éxitos en Nueva York y Miami, donde todavía se desempeña como presidente del Heat. Pero Riley reconoce con orgullo que sus raíces en la NBA están en Los Ángeles, donde sigue siendo un ícono de la ciudad tras pasar dos décadas con los Lakers como jugador, comentarista y entrenador. Ganó seis anillos de campeonato en total con el morado y oro.

Abdul-Jabbar y Johnson elogiaron a Riley durante la ceremonia de develación, y Abdul-Jabbar recordó una relación que se remonta a sus años de secundaria en Nueva York.

“Cuando dicen ‘Ciudad de campeones’, podemos mirarte como uno de los arquitectos de ese eslogan. Has hecho más por nosotros de lo que jamás podríamos agradecerte”, le dijo Johnson a Riley.

Riley también compartió el escenario con la gobernadora de los Lakers, Jeanie Buss; la figura del Heat, Dwyane Wade; y el actor Michael Douglas, un amigo de muchos años que adoptó el look característico de Riley de los años 80 para su papel, ganador del Óscar, como el banquero Gordon Gekko en “Wall Street”, de Oliver Stone. Douglas contó entre risas la historia de cómo esperaba con ansias que los funcionarios de aduanas de Marruecos liberaran sus cintas Betamax de los partidos de las Finales de la NBA de los Lakers, mientras el actor intentaba evitar spoilers en el set durante el rodaje de “La joya del Nilo”.

“Pat realmente fue un ángel guardián para esta franquicia. La personificación de una era, el líder con estilo de los Lakers del Showtime; Pat lo hizo todo con gracia y desparpajo”, manifestó Jeanie Buss.

Muchas otras grandes figuras del baloncesto que jugaron para Riley observaron desde el público, entre ellas James Worthy, Jamaal Wilkes, Norm Nixon, Bob McAdoo, A.C. Green, Kurt Rambis, Byron Scott y Alonzo Mourning.

La inscripción en la base de la estatua es un consejo que Riley atribuye a su padre: “Llegará un momento en que serás desafiado, y cuando llegue ese momento, debes plantar los pies. Debes mantenerte firme. Debes dejar claro un punto. Sobre quién eres, qué haces y de dónde vienes. Cuando llegue ese momento, hazlo”.

Riley estuvo inundado de recuerdos durante su más reciente regreso a Los Ángeles. Contó historias de cómo se unió a los Lakers como jugador después de ser cortado por Portland, de ganar un anillo en 1972 y de entrar finalmente a la cabina de transmisión junto a Chick Hearn, quien lo animaba a hacer cada mañana el crucigrama del New York Times para mejorar su vocabulario.

Riley se convirtió en entrenador asistente y, con el tiempo, obtuvo el puesto principal — y la NBA nunca volvió a ser la misma. El entrenador liberó a Johnson y Abdul-Jabbar para liderar el estilo vertiginoso y vistoso conocido como Showtime, y arrasaron rumbo a los campeonatos de 1982, 1985, 1987 y 1988.

La estatua de Riley es la octava que honra a los Lakers en ser instalada en Star Plaza, sumándose a las de Jerry West, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal —quien envió un video elogiando a su exentrenador en Miami— y Hearn.

“Esa estatua está cargada con todos nosotros, los que hicimos juntos ese viaje mágico”, expresó Riley.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

