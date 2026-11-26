Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, llega a un mitin electoral en Madrid, el viernes 13 de noviembre de 2026, el primer día de campaña para las elecciones generales en España. (AP Foto/Francisco Seco) AP

Cantada con pasión por un ronco barítono, la canción “Prioridad nacional” retrata a españoles comunes que apenas logran mantenerse a flote en una lucha de tipo bélico por su país, hasta que llega la caballería mesiánica en forma del partido Vox y su líder barbudo y de pecho ancho, Santiago Abascal.

La pieza refleja una de las principales promesas programáticas de Vox: si obtiene poder tras las elecciones nacionales del domingo, el gobierno empezará a priorizar las necesidades de los ciudadanos españoles por encima de las de los residentes extranjeros y los inmigrantes. Su otra gran promesa hace eco de lo que ya se ha puesto en práctica en Estados Unidos: la expulsión de migrantes.

El mensaje caló entre los asistentes, que ondeaban banderas españolas rojas y amarillas y banderas verdes de Vox.

Pablo Guerrero, de 43 años, padre de seis hijos y trabajador del sector de ventas, comentó que Vox le atraía por su defensa sin tapujos de las raíces católicas de España. Un joven que aplaudía con entusiasmo llevaba una camiseta del astro del fútbol Lamine Yamal, un español de primera generación nacido de inmigrantes africanos.

“Cuando empecé a escuchar el nombre y empecé como a quitar esos tabúes que la gente decía”, declaró a The Associated Press Carla Sabater, una estudiante de Derecho de 25 años, “y empecé a escuchar realmente lo que decían los dirigentes de VOX como Santiago Abascal y demás, vi (…) que era un partido más, que era un partido que podía apostar por un cambio real”.

Durante décadas, desde la represión ejercida por la dictadura de Francisco Franco en el siglo XX, los españoles convencidos de los beneficios de la democracia liberal han mantenido a los partidos de extrema derecha fuera del gobierno. Pero en los últimos años, el populismo antiinmigración en Europa y Estados Unidos ha presentado una alternativa que empezó a atraer a algunos habitantes de España, donde este año se han registrado oleadas de migrantes después de que el gobierno concediera una amnistía a 1 millón de personas indocumentadas. Eso da a Vox una oportunidad de hacerse con su cuota de poder, cambiando el paradigma político de España.

Vox se abre paso hacia la corriente principal mientras se desvanecen los recuerdos del régimen de Franco

Al igual que la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que aspira a tomar el poder en las elecciones de Francia el próximo año, Vox se ha transformado en la última década: pasó de ser un grupo con un atractivo marginal a cosechar un apoyo más amplio. El próximo año también habrá elecciones en Italia, Grecia y Polonia.

Vox apuesta por su postura de línea dura en inmigración para ganarse a los votantes y tener la oportunidad de desempeñar el papel de árbitro para los conservadores del tradicional Partido Popular de España. A cambio de respaldar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como próximo presidente del gobierno de España, Vox entraría en un gobierno de coalición y presionaría para endurecer las medidas contra los migrantes.

Un gobierno PP-Vox “significa un paso más hacia la normalización de la extrema derecha en Europa”, declaró a la AP Steven Forti, profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En las elecciones de 2023 en España, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que Vox podría entrar en el gobierno con el PP como forma de obtener un apoyo amplio. Esta vez, su estrategia es similar.

“Un Gobierno del PP con Vox no representa una alternancia, es una auténtica involución. Supone retroceder 40 años, 50 años de golpe en debates como el aborto o la muerte digna”, afirmó Sánchez en una entrevista reciente con el diario El País.

El comentario fue una referencia apenas velada a la última vez que un partido ultranacionalista estuvo en el poder. En el régimen de Franco, los rivales políticos fueron ejecutados y perseguidos, se eliminaron las elecciones y se impuso un régimen católico conservador casi teocrático.

Pero agitar el fantasma de Franco tiene cada vez menos influencia entre los votantes jóvenes, muchos de los cuales apenas tienen una vaga idea de cómo era la vida bajo ese régimen represivo, señaló la analista política Montserrat Nebrera, exdirigente destacada del PP en Cataluña.

“Se ha empezado a perder miedo de donde pueda llegar, es decir, de que, a pesar de sus propuestas, dentro de unos límites, se va a mantener en lo que podríamos decir el Estado tradicional democrático”, explicó Nebrera a la AP, “lo cual no quiere decir que sea cierto, pero en todo caso, ha calado en la ciudadanía esa idea de ‘tampoco es para tanto’”.

Las fronteras de España han demostrado ser porosas

Sánchez es prácticamente el único de los líderes europeos que defiende la migración como un medio para hacer crecer la economía, enriquecer culturalmente a la nación y defender los derechos humanos universales. La semana pasada, cinco países europeos, entre ellos la Alemania de centroderecha y la Dinamarca gobernada por socialistas, anunciaron un acuerdo para enviar migrantes a Ruanda.

Vox se ha abalanzado sobre las crisis migratorias que afectan a las fronteras de España. Abascal calificó de “invasión” el cruce ocurrido en julio a Ceuta, el enclave español en el norte de África, por parte de decenas de miles de marroquíes, en su mayoría jóvenes. Inició su campaña en las Islas Canarias, que este mes han visto un aumento de llegadas de personas en embarcaciones, en su mayoría, provenientes de Senegal.

Mientras la comunidad empresarial española y los obispos católicos respaldaron el programa de amnistía de Sánchez, Abascal arremetió contra él, al considerarlo un incentivo para que llegue más gente. Algunos votantes vieron los aumentos posteriores de migrantes hacia Ceuta y las Islas Canarias como una confirmación de su afirmación.

En el mitin, el público acudió para escuchar a la nueva estrella e ideólogo de Vox, Carlos Hernández Quero. El joven historiador rompe con la estética pulida y machista de Vox: es delgado y lleva una arracada, además de una barba y un peinado desaliñados. Pasó media hora argumentando que la llegada de millones de migrantes ha perjudicado las perspectivas de los empleos de la clase trabajadora en España, absorbiendo prestaciones sociales y elevando la demanda de vivienda.

La izquierda “es la enemiga pública número uno, porque se ha cargado lo público, todo aquello que sostiene a quien menos tiene ha volado por los aires” sostuvo. “Y esto es indisociable de la inmigración. La inmigración masiva es el gran recorte”.

Sánchez confía en que la preocupación por el costo de la vivienda se imponga a las inquietudes sobre inmigración en las urnas. También ha advertido que Vox apuntará contra las leyes progresistas sobre aborto y eutanasia, así como contra las políticas de energía verde.

David Paredes, miembro del Partido Socialista de Sánchez, dijo a la AP que “la gente no está hablando de inmigración” cuando él hacía campaña puerta a puerta en Barcelona. Señaló que valoran que los extranjeros ayuden a cubrir puestos de trabajo en la sanidad y en sectores como la construcción, que benefician a todos.

Sánchez, líder de España desde 2018, presume de haber supervisado la economía de más rápido crecimiento de Europa, al tiempo que aumentaba el salario mínimo. Pero muchos votantes no han sentido los beneficios en medio de la crisis del costo de vida, y algunos parecen dispuestos a darle una oportunidad a Vox.

“Primero los de aquí y después los de afuera”, afirmó Jenny Rodríguez, una dependienta de 34 años que asistía al mitin. “Y entonces, pues la inmigración que sea regulada, controlada”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP