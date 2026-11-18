La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, centro, el comisionado europeo de Economía y Productividad, Implementación y Simplificación, Valdis Dombrovskis, derecha, y el comisionado europeo de Defensa y Espacio, en conferencia de prensa sobre un Instrumento para el Apoyo Coordinado a Ucrania en la sede del organismo en Bruselas, el miércoles 18 de noviembre de 2026. (AP Foto/Omar Havana) AP

Hace casi un año, los líderes de la Unión Europea respaldaron un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros (99.000 millones de dólares) para cubrir la mayor parte de las necesidades militares y económicas de Ucrania para 2026 y 2027. Pero los ataques de Rusia contra la infraestructura energética y civil, junto con las interrupciones del comercio en el mar Negro, han puesto bajo presión a las finanzas del país.

Los líderes de la UE esperaban que países fuera del bloque de 27 naciones también aportaran préstamos sustanciales, pero esas contribuciones han quedado por debajo de lo esperado.

La comisión calcula ahora que Ucrania necesitará 70.000 millones de euros (77.000 millones de dólares) el próximo año. Planea recaudar cerca de dos tercios de esa cantidad en los mercados de capitales, proporcionando préstamos de 20.000 millones de euros (22.000 millones de dólares) para la economía de Kiev y 25.000 millones de euros (27.000 millones de dólares) para sus fuerzas armadas.

“Creemos que esta es la mejor manera de darle a Ucrania una posición fuerte en la mesa de negociaciones”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“El apoyo presupuestario mantendrá en funcionamiento los servicios civiles esenciales, mantendrá operativas las escuelas y los hospitales, y el apoyo militar le dará a Ucrania los medios para defenderse”, dijo la funcionaria a los periodistas.

El plan de la comisión utilizaría los intereses generados por los activos rusos congelados en virtud de las sanciones de la UE para ayudar a pagar los préstamos. La gran mayoría de los activos —cerca de 204.000 millones de euros (224.000 millones de dólares) a finales de septiembre— están depositados en Euroclear, una cámara de compensación financiera belga.

Euroclear calcula que, hasta ahora, ha entregado a la UE unos 8.000 millones de euros (9.000 millones de dólares) en ganancias extraordinarias obtenidas a partir de esos activos. Bélgica ha vetado prestar los propios activos para ayudar a Ucrania.

Una vez más, se ha instado a países fuera de la UE con calificación crediticia triple A a que completen el resto de los 70.000 millones de euros (77.000 millones de dólares). Australia, Canadá, Liechtenstein, Noruega y Suiza se consideran candidatos probables.

Ucrania solo tendría que devolver los préstamos una vez que Rusia haya pagado cientos de miles de millones de euros en indemnizaciones por la destrucción que ha causado desde que puso en marcha su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Algunos países de la UE se resisten a participar

En términos generales, los líderes europeos consideran la guerra de Rusia como una amenaza existencial y a Ucrania como su primera línea de defensa. Pero algunos países se niegan a proporcionar apoyo militar. República Checa, Hungría y Eslovaquia declinaron participar en el préstamo anterior y amenazan con hacerlo de nuevo.

Von der Leyen señaló que los 27 Estados miembros “dicen muy claramente que quieren apoyar a Ucrania” y manifestó confianza en que todos se sumarán.

Reconoció que algunos países solo “quieren invertir en apoyo civil; y esto es posible, ya que este préstamo tiene dos vertientes”. Indicó que no habría “ningún problema para asignar indirectamente sus compromisos hacia la parte civil”.

El canciller alemán Friedrich Merz amenazó con bloquear el acuerdo sobre el próximo presupuesto de largo plazo de la UE si no hubiera un “compromiso colectivo” con Ucrania por parte de todos los países miembros, “sin excepción”.

“Apoyar a Ucrania es una cuestión de nuestra indivisible seguridad europea, y por lo tanto, el reparto de la carga de ese apoyo también debe serlo”, escribió Merz, según extractos de una carta a la que tuvo acceso The Associated Press y que envió al presidente del Consejo Europeo, António Costa, a principios de este mes.

Costa y muchos líderes de la UE quieren que el plan presupuestario para el periodo 2028-2034 quede aprobado antes de fin de año. El paquete de gasto también incluye dinero para Ucrania. Los líderes debatirán el presupuesto y el préstamo en una cumbre de dos días en Bruselas a finales de la próxima semana.

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El periodista de The Associated Press Geir Moulson contribuyó a este despacho desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP