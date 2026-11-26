ARCHIVO – El gobernador del Banco Central de España, Pablo Hernandez de Cos, derecha, en una conferencia de prensa con Constantinos Herodotou, en Nicosia, Chipre, el 6 de febrero de 2024. (AP Foto/Petros Karadjias, Archivo) AP

Los dirigentes de los 21 países europeos miembros que usan el euro también cubrieron otros dos altos cargos en el BCE, que decide los costos de endeudamiento para los 359 millones de personas de la eurozona.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló en X que el organismo acordó los tres nombramientos en una cumbre en Bruselas.

La nominación de De Cos aún debe superar la revisión del Parlamento Europeo y del consejo de gobierno del BCE, pero esos pasos son meras formalidades.

El nombramiento pone al frente a un banquero central experimentado, con reputación de respaldar tasas de interés más bajas y el estímulo monetario, en un momento en que varios gobiernos europeos lidian con pesadas cargas de deuda y costos de endeudamiento al alza. De Cos, de 55 años, formó parte del consejo del BCE que fija las tasas desde 2018 hasta 2024 gracias a su cargo como jefe del banco central español.

Una revisión de sus discursos por parte de analistas de Commerzbank “sugiere que De Cos forma parte de las palomas de la política monetaria”, es decir, de los responsables de política que se inclinan por tasas más bajas para apoyar el crecimiento.

De Cos se impuso a otro principal aspirante al puesto, el exjefe del banco central de Holanda Klaas Knot, a quien se consideraba un “halcón”, o alguien que favorece tasas más altas para contener la inflación.

En 2020, De Cos se sumó a la mayoría del consejo durante el mandato de Lagarde para respaldar 1,85 billones de euros (2 billones de dólares) en estímulos por la pandemia con el fin de mantener bajas las tasas y sostener la economía durante cierres generalizados y restricciones de viaje. De Cos elogió ese enorme estímulo pandémico en un discurso de ese año, al afirmar que “ha sido claramente exitoso para frenar el deterioro de los mercados financieros en todos los países de la zona del euro”, además de reducir los costos de endeudamiento para los gobiernos y las empresas de la eurozona.

El analista de Commerzbank Marco Wagner comentó que “especialmente en el contexto del aumento de la deuda pública en numerosos países... es probable que muchos gobiernos prefieran a un presidente del BCE con un perfil de paloma”. Francia, en particular, enfrenta dificultades con una deuda elevada y costos de intereses gravosos. Sin embargo, con la inflación en 4%, por encima del objetivo del banco de 2%, la institución aún podría subir las tasas en su reunión del 17 de diciembre, presidida por Lagarde.

En algunas circunstancias, el BCE puede intervenir para reducir los costos de endeudamiento de gobiernos aquejados por turbulencias de mercado que considera injustificadas, pero los analistas dicen que es poco probable que el banco central rescate a políticos franceses que no logran ponerse de acuerdo sobre cómo reducir su déficit.

De Cos es actualmente director general del Banco de Pagos Internacionales, una organización internacional de bancos centrales con sede en Basilea, Suiza.

Lagarde pone fin anticipado a su mandato de 8 años

Lagarde, de 70 años, dijo el 30 de octubre que renunciaría el 7 de febrero, nueve meses antes del final de su mandato de ocho años. Ha explicado que decidió dimitir antes para poder hablar con más libertad sobre asuntos no relacionados con la política monetaria, pero su renuncia también permite que los líderes de la Unión Europea elijan a un sucesor mientras el presidente francés Emmanuel Macron, que está a favor de la UE, sigue en el cargo y evita la posibilidad de que la candidata presidencial de extrema derecha Marine Le Pen gane la elección e influya en la decisión.

Los líderes de la eurozona también cubrieron dos próximas vacantes en el consejo ejecutivo de seis miembros del banco, que dirige las operaciones cotidianas. Eligieron al economista alemán Markus Brunnermeier, profesor de la Universidad de Princeton, para reemplazar a Philip Lane, cuyo mandato termina en mayo. Lane ocupaba el influyente cargo de economista jefe, proponiendo movimientos de tasas para que el consejo de gobierno en pleno los evaluara y decidiera.

También eligieron a Laurence Boone, responsable de banca corporativa y de inversión en Francia del banco español Santander, para el puesto que ocupa la alemana Isabel Schnabel, quien renuncia en enero.

El banco ha servido como el equipo de respuesta rápida de la Unión Europea en crisis económicas

El BCE fija las tasas de interés de referencia para los 21 países que usan el euro, influyendo en las tasas de endeudamiento en toda la economía: desde los préstamos a un día entre bancos hasta las tarjetas de crédito, las hipotecas y los bonos gubernamentales.

Las tasas más bajas pueden impulsar una economía en declive, mientras que las más altas frenan la inflación cuando está por encima del objetivo del banco de 2% anual.

La capacidad del banco para actuar con rapidez —en contraste con las negociaciones a menudo prolongadas entre los 27 gobiernos nacionales de la Unión Europea— le ha dado un papel de liderazgo para combatir crisis a escala europea como la pandemia y el periodo álgido de la crisis de deuda de la eurozona en el periodo 2010-2012.

El presidente encabeza las reuniones del consejo del banco que fija las tasas en su sede de Frankfurt.

Se considera que Lagarde condujo un curso intermedio pragmático basado en construir consenso entre los jefes de los bancos nacionales que integran el consejo que fija las tasas. Se resistió a que la encasillaran como “halcón” o “paloma”, al decir que era un “búho”, el ave asociada con la sabiduría en la mitología griega y romana.

Lagarde felicitó a De Cos el jueves y elogió su “intelecto, calidez y buen humor” en una nota publicada en internet.

“Si se confirma su nombramiento, sé que estas cualidades le serán muy útiles como presidente del BCE”, manifestó.

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McHugh informó desde Frankfurt, Alemania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP